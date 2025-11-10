Замороженные активы РФ смогут передать Украине: Норвегия готова предоставить "страховые" 100 млрд евро

Норвегия готова предоставить €100 миллиардов из своего суверенного фонда под залог, чтобы ЕС (Европейский Союз) разрешил передачу Украине €140 миллиардов замороженных российских активов. Передача активов пока заблокирована из-за Бельгии, которая опасается юридических рисков и хочет поделить их с другими странами ЕС.

Об этом сообщает The Sunday Times. Проблема заключается в том, что Евросоюз уже несколько месяцев пытается создать механизм передачи доходов или части активов России Украине, однако процесс заблокирован из-за позиции Бельгии, на территории которой хранится большинство российских денег.

Брюссель опасается юридических рисков и возможных судебных исков от Москвы, поэтому требует коллективной ответственности всех членов ЕС. Именно здесь на арену выходит Норвегия, которая, не будучи членом Евросоюза, но входя в НАТО, может выступить финансовым гарантом для решения этого тупика.

Ее Суверенный фонд – крупнейший в мире, оценивается примерно в €1,7– 1 ,8 триллиона, и создан он на доходах от нефти и газа. Именно благодаря высоким ценам на энергоносители в 2022-2023 годах Норвегия заработала более €100 миллиардов прибыли, что теперь может стать ресурсом для поддержки Украины. Политическая элита страны признает, что пришло время не только словесной солидарности, но и реальных действий.

Ряд норвежских партий уже поддержали инициативу предоставить €100 миллиардов в виде залога, который будет гарантировать ЕС, что передача замороженных российских активов не создаст финансовых рисков для Бельгии или других стран. Идею одобрили четыре из девяти парламентских партий, а премьер-министр Йонас Гар Стере поручил Министерству финансов подготовить отчет по юридическим и техническим аспектам такого шага.

В Осло сейчас изучают, как Норвегия может присоединиться к созданию так называемого "репарационного займа" для Украины. Этот механизм предусматривает, что доходы или активы России будут использоваться для возмещения ущерба, нанесенного войной. Таким образом деньги агрессора не просто будут лежать замороженными, а реально будут работать против него – на восстановление Украины.

Аналитики считают, что если предложение будет реализовано, это станет переломным моментом в формировании международного механизма репараций. ЕС и партнеры по G7 уже несколько раз обсуждали, как юридически обойти сложности с конфискацией активов, но пока дальше технических консультаций дело не продвигалось. Норвежский залог может стать той финансовой подушкой, которая позволит снять блокаду и начать практическое использование российских средств для украинского восстановления.

Норвегия имеет все основания для такого шага – колоссальные резервы, стабильную экономику и мощную политическую позицию в НАТО. К тому же, на фоне прибыли от газового экспорта после 2022 года все больше норвежцев считают, что страна должна использовать часть своих ресурсов, чтобы помочь Украине, которая платит самую высокую цену за безопасность Европы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Словакия на поддерживает ни одно из предложений Европейского Союза по использованию замороженных активов страны-агрессора России для помощи Украине. Дело в том, что по мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в случае реализации этих предложений так или иначе деньги пойдут на оружие и уже "никогда не вернутся".

