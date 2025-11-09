Использование замороженных активов РФ для помощи Украине: Фицо озвучил позицию Словакии

Словакия на поддерживает ни одно из предложений Европейского Союза по использованию замороженных активов страны-агрессора России для помощи Украине. Дело в том, что по мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в случае реализации этих предложений так или иначе деньги пойдут на оружие и уже "никогда не вернутся".

Видео дня

Об этом Фицо сказал во время интервью в словацкой телепрограмме "Субботний диалог". Правда, премьер отказался подробно объяснить свою позицию и вообще возмутился на ведущего из-за соответствующих вопросов.

Что именно сказал Фицо

"Думаю, мы можем согласиться с тем, чтоесли мы потратим 140 млрд евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия никак не может полагаться на военные расходы", – сказал он.

Фицо подчеркнул, что пока он возглавляет правительство, Словакия не будет участвовать ни в каких механизмах ЕС, направленных на конфискацию замороженных активов РФ.

Однако на уточняющий вопрос ведущего Фицо раздраженно отказался отвечать.

"Господин редактор, премьер вам не мастер на все руки, что можно водить его на шоу и ожидать, что он сразу скажет "да" или "нет". Вы хотите, чтобы я вам за три секунды выдал рецепт стейка из вырезки, а это просто невозможно", – сказал он.

Интересно, что на множество других вопросов Фицо таки предоставлял "рецепт стейка из вырезки за три секунды", то есть отвечал довольно быстро и лаконично.

Что предлагает ЕС

Еврокомиссия готовит документ, в котором предусматривается три возможных варианта относительно дальнейшей помощи Украине. А именно:

выпуск странами-членами общего долга на десятки миллиардов евро;

на десятки миллиардов евро; "репарационный заем " под залог российских активов (именно об этом был вопрос к Фицо);

" (именно об этом был вопрос к Фицо); прекращение дальнейшего финансирования Украины.

Последний сценарий поддерживает только Венгрия, второй пока заблокирован Бельгией, которая требует четких гарантий, что она не будет нести финансовую ответственность в случае рисков, связанных с предоставлением кредита из замороженных активов российского Центробанка на 140 млрд евро. Они хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Что предшествовало

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что использованию замороженных российских активов нет альтернативы. Это финансирование необходимо Украине, чтобы не проиграть в войне, подчеркнула она и добавила, что так или иначе, вопрос будет решен до конца этого года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что указанный вопрос удастся "дожать" до конца года. В таком случае деньги направят в первую очередь на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!