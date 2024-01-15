За развязанную Россией войну платят цивилизованные народы: нардеп о необходимости конфискации замороженных $300 млрд РФ

Если не конфисковать у России замороженные на Западе активы, получится, что за развязанную ею же полномасштабную войну в Украине платят цивилизованные народы, а не сами россияне. Поэтому международное сообщество должно выйти на четкий юридический механизм, который обеспечит такие глобальные долгосрочные компенсации.

Видео дня

Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что речь идет не только о том, сколько средств налогоплательщиков союзников было выделено на помощь Украине, но и об:

огромных цифрах в платежках за энергоносители, "которые увидели рядовые европейцы из-за решения [президента РФ] Путина устроить им "холодомор" осенью и зимой год назад";

средствах, потраченных европейские правительства для смягчения этой ситуации;

миллионах людей, в том числе в Африке, "которые умерли от голода, потому что из-за путинской войны не смогли получить украинское зерно".

"За все это Россия должна заплатить. Заплатить разово, а потом платить пострадавшим пожизненно, в течение десятилетий. …Войну развязал и ведет Путин и россияне, а расходы и убытки от этой войны должны нести американцы, британцы, немцы, французы, другие цивилизованные народы?", – отметил нардеп.

При этом он подчеркнул: речь идет не только о конфискации российских активов, но и о множестве других инструментов. В частности:

запуске и совершенствовании универсального санкционного законодательства;

создании юридической архитектуры для привлечения к ответственности российских военных преступников – "и не только за войну в Украине";

инструментах выплаты послевоенных компенсаций и т.д.

"Наша позиция всегда была проактивной: если инструментов сейчас нет (а это действительно так, ведь семь десятилетий никто и близко не думал, что в Европе будет возможна новая большая война, что появятся новые глобальные военные преступники, что придется снова думать о компенсациях и т.д. ) – давайте их разрабатывать. ... Должны в конечном случае выйти на четкий юридический механизм, который обеспечит такие глобальные долгосрочные компенсации", – отметил Гетманцев.

Есть прогресс

В то же время, признал он, в настоящее время уже наблюдается определенный прогресс в вопросе конфискации замороженный активов РФ. Более того, ожидается, что будет заявлено о "новых инструментах и решениях на ближайшем саммите G7".

"Закончится война, и вы действительно собираетесь вернуть тем, кто ее развязал, тем, кто ее активно поддерживал действиями, тем, кто ее финансировал – их активы? Вы собираетесь толеровать и оставлять без реакции то, что только за 2023 год в результате войны состояние самых богатых россиян выросло на 50 миллиардов? В таком случае вопрос новой войны – только вопрос времени и места", – констатировал Гетманцев.

Белый дом поддержал законопроект об аресте российских активов

Ранее же администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект об аресте части из 300 млрд долларов замороженных российских активов. Впоследствии эти средства планируют использовать для восстановления Украины.

Как рассказали в Bloomberg, решение было принято на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине более 60 млрд долларов поддержки. Тем не менее:

такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков – ведь конфискация замороженных активов может "запятнать репутацию финансовой системы США" и спровоцировать " бегство от доллара";

чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из G7 в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных российских активов.

При этом, подчеркивается, настроенность Белого дома действовать согласованно с союзниками "повысит вероятность того, что Европа будет готова пойти на этот шаг".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, эксперты предлагают Украине использовать необычный финансовый инструмент в качестве альтернативы конфискации 300 млрд долларов российского центробанка, которые заблокированы в западных странах. Речь о выпуске т. н. репарационных облигаций. И хотя этот вариант явно проигрывает получению прямого финансирования от США, ЕС и других союзников, а также непосредственной конфискации российских денег, он может помочь Украине справиться с финансированием расходов во время войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!