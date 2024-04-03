Южная Корея задержала судно, которое направлялось в РФ, несмотря на санкции: что известно

Южная Корея осуществила задержание 3000-тонного судна, которое нарушало санкции, установленные ООН в отношении Северной Кореи. Судно DEYI направлялось в Россию из Северной Кореи через Китай, на его борту находились тринадцать человек, включая капитана и членов экипажа из Китая и Индонезии.

Об этом сообщает Yonhap News Agency. Южнокорейские власти отметили, что береговая охрана переместила судно и пришвартовала его в водах порта Пусан, после того как члены экипажа отказались остановить судно для проверки.

Контроль санкций ООН и реакция Южной Кореи

Резолюция ООН № 2397, принятая в 2017 году, дает странам право задерживать, проверять и конфисковывать любые суда в их территориальных водах. Особенно это касается судов, подозреваемых в участии в запретной деятельности с Северной Кореей.

Южная Корея имеет право принимать соответствующие меры в отношении нарушителей санкций, направленные на остановку незаконных торговых операций и ограничение потока ресурсов, которые могут быть использованы для военных или других запрещенных целей. Согласно официальным источникам, правительство расследует возможное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Северная Корея помогает России в войне против Украины

За последний период времени существуют сведения о том, что Северная Корея осуществляет поставки боеприпасов и материалов, связанных с боеприпасами, в Россию. Это подтверждается данными Госдепартамента США, свидетельствующими о поставках более 10 тысяч контейнеров из Северной Кореи в Российскую Федерацию.

Пентагон также заявил о продолжении партнерства между Северной Кореей и Россией. Это отражается в последующих поставках артиллерийских боеприпасов и других запрещенных материалов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сегодня, в порту немецкого города Росток сотрудники таможни задержали судно "Атлантик Навигатор II" из страны-террористки России. Судно перевозило находящиеся в санкционных списках Европейского Союза грузы.

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