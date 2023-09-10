Южная Корея предоставит Украине 2,3 млрд долл. помощи: на что пойдут средства

Правительство Южной Кореи решило выделить 2,3 миллиарда долларов США на послевоенное восстановление Украины. Первая часть суммы (300 миллионов) будет получена Киевом в 2024 году на гуманитарные нужды.

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С 2025-го остальные 2 миллиарда будет направлено Украине в качестве долгосрочной помощи – в поддержку социальной и экономической инфраструктуры. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Ель на саммите G20 в Нью-Дели (Индия) в ходе сессии под названием "Единое будущее", передает Yonhap.

Долгосрочная помощь будет поступать в форме кредитов под низкие проценты через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF). Последний Сеул запустил в 1987 году с целью поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.

"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", – сказал Юн Сок Ель.

Добавим, что саммит G-20 в Нью-Дели – это восемнадцатая встреча глав государств Группы двадцати. Она проходит 9–10 сентября в очном формате.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент и первая леди Южной Кореи приезжали в Украину 15 июля 2023 года. Юн Сок Ель и его жена Ким Кон Хи посетили не только столицу, но и Бучу и Ирпень под Киевом, а также встретились с Владимиром и Еленой Зеленскими.

– В The Washington Post ранее заявляли, что южнокорейское правительство планировало передать Силам обороны Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов через США.

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