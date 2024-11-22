Выгоднее дать деньги прямо сейчас: в МВФ обратились к союзникам Украины

Международным партнерам выгоднее предоставить Украине финансовую помощь прямо сейчас и не допустить ее поражения в развязанной Россией войне. Такой подход обойдется союзникам дешевле, ведь в случае поражения Украины потратить придется еще больше.

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Об этом заявила постоянная представительница Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Пришила Тофано. "Финансирование страны сейчас того стоит. Не только с точки зрения ценностей, принципов или морали, но это может быть дешевле для ее союзников", – цитирует Тофано "Интерфакс-Украина".

По ее словам, если Украина проиграет войну, партнерам в будущем придется потратить еще больше. В частности, финансирования потребует их собственная оборона и поддержка беженцев.

При этом Тофано уточнила, что и после окончания войны расходы Украины останутся высокими. Средства понадобятся на восстановление страны, а также социальные расходы, включая адаптацию ветеранов и меры по возвращению беженцев из-за границы.

"Мы также должны планировать послевоенные нужды. Так, например, в нашей программе есть структурный ориентир Бюджетной декларации, охватывающий 2026-2028 гг., чтобы убедиться, что Украина думает об этих более высоких расходах, об этих расходах, которые будут активно расти сейчас, а также после войны", – сказала она.

Представительница МВФ также подчеркнула, что Украина, в свою очередь, должна и в дальнейшем доказывать союзникам свою способность проводить правильную политику. В частности, наращивать внутренние доходы, в том числе за счет повышения налогов.

Тофано напомнила, что МВФ уже выдвинул предложение поднять налог на добавленную стоимость (НДС, сейчас 20%). Среди способов обеспечения финансового ресурса она также назвала реструктуризацию внешних долгов Украины, а кроме того, предостерегла от финансирования бюджета за счет "печатного станка", т. е. эмиссии гривни.

Однако даже в таком случае, по словам представительницы МВФ, Украина не сможет обойтись без внешнего финансирования, т. к. вызванный российской агрессией шок слишком велик. Поэтому Тофано считает очень важной инициативу G7, в рамках которой стране будет выделено $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МВФ изменил прогноз для Украины. Экономисты предполагают, что дефицит бюджета 2025 года достигнет 19% от ВВП, однако не обошлось и без пересмотра некоторых прогнозов в сторону улучшения.

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