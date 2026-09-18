Выехать в ЕС стало проще: Украина открыла на границе новый пункт пропуска

Украина и Румыния открыли новый пограничный пункт "Белая Церковь – Сигету-Мармацей". Он будет работать круглосуточно для легковых автомобилей с максимальной допустимой массой до 3,5 тонны.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины от 17 сентября № 1130. Новый транспортный коридор через Тису должен разгрузить трафик в приграничной зоне Закарпатья.

Режим работы и ограничения

Пункт пропуска будет работать круглосуточно и на постоянной основе.

круглосуточно и на постоянной основе. На первом этапе разрешено движение пассажирских транспортных средств с максимально допустимой массой до 3,5 тонны .

. Ожидаемая пропускная способность – до 700 автомобилей в сутки .

. Новый пункт начнет работу с использованием временных модульных сооружений до завершения строительства постоянного комплекса и подъездных путей к пограничному мосту.

После завершения капитального строительства моста и пограничного комплекса пункт начнет принимать пассажирские автобусы и грузовики.

Новый переход не заменит, а дополнит действующий пункт "Солотвино – Сигету-Мармаций". По требованиям румынской стороны, пункт в Солотвино будет продолжать работать круглосуточно.

От идеи до реализации

История создания этого перехода началась в августе 2023 года, когда правительства двух стран заключили соответствующее межправительственное соглашение. Затем последовала серия важных шагов:

в октябре 2023 года было подписано отдельное соглашение о строительстве автомобильного пограничного моста между Белой Церковью и Сигету-Мармацией, которое предусматривало завершение работ не позднее 2030 года (она вступила в силу в декабре 2024 года);

между Белой Церковью и Сигету-Мармацией, которое предусматривало завершение работ не позднее 2030 года (она вступила в силу в декабре 2024 года); в июле-августе 2026 года стороны путем обмена нотами внесли изменения в базовое соглашение, а в начале сентября Кабмин постановлением № 1088 официально их утвердил.

Новый КПП потенциально снизит нагрузку на соседние переходы и позволит частично перераспределить транспортный поток. Впрочем, реальное сокращение очередей будет зависеть от скорости работы таможенных и пограничных служб с обеих сторон, а также от качества подъездных автодорог.

Как сообщал OBOZ.UA, также на фоне российских атак на поезда и грузовики в Украине вблизи польской границы премьер-министр Польши Дональд Туск решил пересмотреть правила пересечения границы – чтобы движение через пропускные пункты ускорилось и возле них не скапливались автомобили. Это должно обезопасить как самих путешественников, так и сотрудников таможни и пограничников от будущих атак.

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