"Укроборонпром" вошел в список 50 лучших всемирных оборонных компаний: кого обогнал концерн

"Укроборонпром" впервые вошел в список 50 лучших всемирных оборонных компаний по версии Defense News. Концерн занял 49-е место, поднявшись на 16 позиций в год и обогнав многих конкурентов, среди которых Hanwha Aerospace (50-е место), Hensoldt (52-е место) и Kawasaki Heavy Industries (53-е место).

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Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Укроборонпром", украинский государственный концерн, занимающийся производством вооружений. За 2023 год выручка концерна выросла на 72%, достигнув 2,2 миллиарда долларов, что делает его наиболее динамично растущей оборонной компанией в мире.

Камышин отметил, что из всех крупнейших оборонных компаний мира именно " Укроборонпром" демонстрирует самый быстрый рост. За 2023 год выручка концерна выросла на 72% и составила 2,2 миллиарда долларов. За первое полугодие 2024 года концерн сохраняет схожий темп роста.

Камышин подчеркнул, что такое развитие оборонной промышленности напрямую связано с войной. Основная цель украинской оборонки – производить как можно больше качественного оружия для сил обороны. Это стало возможным из-за большого спроса на военную технику и оружие в условиях конфликта.

Признание "Укроборонпрома" на международном уровне подчеркивает важность украинской оборонной промышленности. В частности, Дания первой среди союзников закупит оружие для ВСУ у украинских производителей. Это сигнал для других стран, что украинские компании способны обеспечить высококачественную продукцию для международного рынка.

Министр Камышин считает, что после победы оборонная промышленность станет одним из самых важных экспортных направлений украинской экономики. Производственные мощности "Укроборонпрома" составляют почти 20 миллиардов долларов, в то время как у Украины есть лишь 6 миллиардов долларов на закупку вооружения. Это означает, что украинские производители смогут обеспечить продукцию не только внутреннему рынку, но и международному.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" входит в рейтинговый список TOP 100 Defense Companies с 2015 года. Лучший предварительный результат был в 2017 году – тогда компания заняла 62 место. В 2023 году "Укроборонпром" занимал 65-е место, а в этом году поднялся на 16 позиций.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин отметил важность наращивания производства вооружений и военной техники для приближения победы. Он подчеркнул, что такие достижения свидетельствуют о возможности украинской оборонной промышленности отвечать на вызовы современного мира.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, акционерное общество "Укроборонпром" открыло первое зарубежное представительство для координации международных проектов. Это произошло в день открытия Вашингтонского саммита НАТО, где ключевая тема – поддержка Украины.

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