Введут ли в Украине графики отключения света по всей стране: что должен сделать каждый потребитель у себя дома

Россия впервые за время полномасштабной войны нанесла ракетный удар по ДнепроГЭС. Прорыв дамбы мог привести к катастрофическим последствиям и затоплениям значительной территории, однако врага это не остановило. Также российские оккупанты нанесли массированные атаки по энергосистеме Одессы, Харькова, Кривого Рога и ряду других населенных пунктов.

В Харькове россияне разрушили ТЭЦ-5, питавшую город. Сложная ситуация и в Одесской области.

О том, будут ли массовые отключения света и когда, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит в энергосистеме Украины

"Энергосистема выстояла, хотя враг с 22 марта пытался устроить коллапс", – рассказывает OBOZ.UA эксперт по энергетике Михаил Гончар. Еще несколько недель назад энергетики и представители Минэнерго отчитывались, как всю зиму удалось пройти без ограничений потребления тока. Последние обстрелы кардинально изменили ситуацию. Энергетики ищут возможность восстановить энергопотребление Харькова, сложная ситуация также и в Одессе.

"В Харькове ситуация сложная из-за уничтожения ТЭЦ-5. Эта ТЭЦ как раз уничтожена, о ее восстановлении вряд ли идет речь. Она не впервые подвергается атакам, достаточно вспомнить, что первый мощный удар по ТЭЦ-5 был еще 11 сентября 2022-го. Акт террора в день, совпадающий с годовщиной теракта в США", – говорит Гончар.

Пресс-служба ТЭЦ-5 еще несколько дней назад распространила заявление о том, что предприятие испытало наибольшие разрушения за время полномасштабной войны. Харьков получает электроэнергию из других регионов, тогда как на восстановление ТЭЦ уйдут годы.

"Восстановление теплоэлектроцентрали предполагает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности, турбин, генераторов и т.д. В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования процесс реконструкции продлится не один год", – заявил главный исполнительный директор ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.

Ситуация в Одессе не столь сложная, однако требует поиска новых решений. "Очевидно, что оператору "Укрэнерго" понадобится время, чтобы решить вопрос энергопитания Харькова. Так или иначе, Харьков остается под ударами из РФ", – говорит Гончар.

Директор по исследованиям аналитического центра DixiGroup Роман Ницович в комментарии OBOZ.UA добавляет: угрозы для энергосистемы по состоянию на данный момент нет. "Приостановился экспорт по понятным причинам. Определенные последствия есть, но катастрофических сценариев или того, что планировал агрессор, не произошло", – пояснил он.

Эксперт также особо отмечает сложную ситуацию в Харькове. ТЭЦ-5 не будет работать как минимум несколько лет (если ее вообще удастся восстановить). Городу грозит энергетическая изоляция. Теперь энергетикам необходимо искать новые варианты питания, высвобождать ресурсы из других регионов.

"Энергосистема Украины работает без запаса прочности", – объясняет OBOZ.UA бывший министр энергетики Иван Плачков. Если раньше Украина могла бы быстро высвободить ресурс и компенсировать потерю мощности, то сейчас ситуация сложнее.

К чему готовиться: стабилизационные отключения и летний пик

Баланс энергосистемы во время полномасштабной войны не публикуют, поэтому экспертам крайне сложно оценивать возможные перспективы прохождения следующего пикового периода потребления летом. Ницович уверен, что все будет зависеть от последующих атак РФ.

Эксперты соглашаются: сейчас очень важно объединить старания вокруг усиления ПВО. Системы противовоздушной обороны должны защищать наиболее важные объекты.

"Паниковать не нужно. Летом потребление будет увеличиваться. Мы сегодня работаем с европейской энергосистемой. Мы получаем техническую помощь. Главное, чтобы мы сохранили целостность сети, распределительные сети. И все зависит от того, какие будут удары по энергосистеме", – добавляет Плачков.

Еще одна проблема: летом часть блоков атомных электростанций отключается для проведения ремонтных работ. Тогда должны активнее использовать гидро- и тепловую энергию. Последний удар по крупнейшему объекту гидроэнергетики – ДнепроГЭС – значительно сократил возможность компенсации временного уменьшения атомной генерации.

"Сейчас мы наблюдаем снижение энергопотребления с увеличением светового дня. К лету что-то удастся восстановить. Но не забываем, что Россия продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре. Они пытаются поразить подстанции, обеспечивающие подачу в энергосистему аварийной помощи со стороны соседних стран Центральной Европы", – добавляет Плачков.

Что уже сейчас должен сделать каждый украинец

Ситуация в энергосистеме зависит не только от ПВО и работы энергетиков. Каждый украинец может повлиять на баланс в системе и способность восстанавливать поврежденные объекты. Важно своевременно платить за электроэнергию, объясняет Плачков. Энергетикам нужны десятки миллиардов гривен, и если украинцы не будут своевременно платить за потребленную электроэнергию, ресурса для проведения работ не будет.

Как пояснили OBOZ.UA в Минэнерго, сейчас в ведомстве вообще не рассматривается вопрос увеличения тарифа на электроэнергию. Пока выполняют первоочередные задачи, среди которых оценка потерь, план хотя бы временного возобновления энергопотребления.

Энергетические компании по всей стране обращаются к своим клиентам с просьбой руководствоваться правилами разумного потребления тока. К примеру, "Хмельницкоблэнерго" заявило, что сейчас "критически важно уменьшить объем потребления электроэнергии в часы максимальной нагрузки: с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00".

Среди главных советов: включать приборы поочередно, энергоемкие приборы (утюг, стиральная машина, электрические котлы и т.п.) использовать не в период пиковой нагрузки, выключать свет в комнатах, где не находятся люди. "Вместе, сознательно используя электрическую энергию, мы способны избежать отключений и дополнительных технологических повреждений электросетей. Если уровень нагрузки на электросети будет расти – энергетики вынуждены будут вводить ограничения в часы максимальной нагрузки", – заявили в "Хмельницкоблэнерго".

Россия не оставит попытки парализовать энергосистему вплоть до конца полномасштабной войны, и они будут использовать любую возможность для этого. Стабильная работа энергосистемы Украины зависит от систем ПВО, энергетиков, а также каждого украинца, который должен платить вовремя за свет и соблюдать правила разумного потребления.