Украина вышла на довоенный уровень экспорта: как удалось столько продать

В апреле Украина достигла рекордного уровня экспорта и превысила довоенные показатели. Это стало возможным благодаря морскому коридору, страхованию военных рисков и увеличению пропускной способности с Молдовой и Румынией.

Об этом сообщили в Министерстве экономики. По подсчетам первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлия Свириденко, за прошлый месяц за границу было продано более 13 млн тонн товаров, что превзошло показатели февраля 2022 года. В целом экспорт в апреле составил $3,3 млрд.

"Меры по восстановлению и наращиванию экспорта, которые принимает Правительство Украины совместно с нашими международными партнерами, дают отличный результат. По итогам апреля есть рекордный со времени широкомасштабного вторжения России в Украину объем экспорта – 13,1 млн тонн. Это на 1,3 млн тонн. больше, чем в марте. И больше, чем Украина экспортировала в феврале 2022 года. Вместе с увеличением объемов производства и привлечением инвестиций в реальный сектор это будет способствовать развитию экономики", – отметила Юлия Свириденко.

Министр пояснила, рост показателей экспорта несколькими факторами:

открытием альтернативного морского коридора летом прошлого года для экспорта зерна и металла;

летом прошлого года для экспорта зерна и металла; программой страхования судов UNITY , созданной совместно с британским правительством и пулом страховых компаний;

, созданной совместно с британским правительством и пулом страховых компаний; расширением пропускной способности Линий Солидарности (в частности с Молдовой и Румынией), а также улучшение условий транспортировки грузов по железной дороге в дунайские порты.

Впрочем, ранее OBOZ.UA сообщал, что сухопутный экспорт из Украины может столкнуться с новыми вызовами. В частности, в Польше рассматривают применение жестких торговых ограничений в отношении украинских продуктов. Среди прочего речь идет о введении дополнительного 8% налога на добавленную стоимость (НДС) для растительного масла и ограничения поставок сахара из Украины.

Кроме того, еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в ЕК за сельское хозяйство, уже угрожал сорвать продолжение торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего, еврокомиссар требовал запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

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