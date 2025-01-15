"Восстановление Украины должно происходить за деньги России": Дуда и Зеленский сделали совместное заявление. Видео

Послевоенное восстановление Украины должно происходить на средства российских активов. Поэтому на это должны быть направлены все российские активы, замороженные за границей, а не только полученные от них доходы.

Видео дня

Об этом во время трансляции совместной пресс-конференции после переговоров заявили президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда. Последний подчеркнул, что является одним из самых громких поклонников такой позиции.

"О российских активах. Как вы знаете, я – среди тех политиков, кто считает, что российские активы в евро или долларах должны использоваться для Украины, в частности ее восстановления. Я также не сомневаюсь, что Россия должна нести расходы на восстановление Украины. Я в этому не сомневаюсь, потому что именно Россия безосновательно и беспричинно вторглась в Украину, без всякого обоснования, что стало импульсным актом. агрессии", – подчеркнул Дуда.

Он напомнил о масштабах разрушения. В результате российской агрессии были разрушены уничтоженные инфраструктурные и промышленные объекты, железнодорожные пути.

"Все это должно вернуться Украине, все это должно быть отстроено за деньги агрессора - России. Я подчеркиваю это на международных форумах и переговорах. Как вам известно некоторые лидеры против использования этих средств, но я всегда буду делать все возможное, чтобы именно российские средства использовались. для восстановления", – добавил Анджей Дуда.

Украинский лидер напомнил, что в европейских и американских финансовых учреждениях иммобилизовано $300 млрд. суверенных российских активов. Но из них страны "Большой семерки" договорились выделить в поддержку Украины $50 млрд – это доходы от активов.

"$50 млрд – это то, на что Украина однозначно может рассчитывать. К сожалению, не одновременно. Поэтому и усиление не одномоментно, а размазан во времени. К сожалению, это факт. Что можно сделать? Принять прагматические решения. Самые дешевые гарантии безопасности для Украина – это НАТО. Более сильная поддержка украинской армии – выделить $250 миллиардов", – отметил Зеленский.

По его словам, эти средства, если их выделят, будут направлены на покупку отечественного производства и импорт оружия, которого Украине не хватает. Поэтому это должно усилить Украину.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что администрация президента США Джо Байдена сделала последнюю попытку конфисковать замороженные за границей российские активы. Такой шаг был предпринят за неделю до инаугурации следующего главы Белого дома – республиканца Дональда Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!