Восстановление экономики Украины буксует: почему замедлился рост и что будет дальше

Экономическое восстановление Украины после полномасштабного вторжения России затормозило. В 2024 году оно будет составлять 4% (к предыдущему году), а в 2025-м экономика может замедлиться еще сильнее. Причинами стали связанные с войной риски, кадровый голод и атаки РФ на энергетику.

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OBOZ.UA разбирался, что произошло с экономикой страны в прошлом году, что об этом говорят профессиональные аналитики и что может ожидать страну в будущем.

Выросла ли экономика Украины в 2024 году

Министерство экономики ухудшило свои оценки экономического роста в 2024 году с 4% до 3,6%, пишет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, это ожидаемо из-за более сдержанных показателей роста реального ВВП в III квартале, который замедлился до 2%.

В свою очередь, Всемирный банк оценил рост реального ВВП Украины в 2024 году на уровне 3,2%. На следующей неделе ожидается обновленный макропрогноз от Национального банка Украины, который позволит откалибровать эти данные.

Что это значит?

Гетманцев назвал основными драйверами роста в 2024 году потребление и вклад инвестиций (валового накопления основного капитала), хотя и на заметно меньшем уровне, чем в позапрошлом году. Впрочем, экономику будут продолжать сдерживать структурные проблемы, в том числе сжатый рынок труда, дефицит электроэнергии, собственно война и ее последствия – ущерб, разрушение, неопределенность, угнетение инвестиций, усиленная миграция и т.д.

"Рост на 3,6% в 2024 году означает, что реальный ВВП к концу прошлого года будет все еще на уровне 77,7% от уровня 2021 года. Впереди длительное восстановление, динамика которого будет в первую очередь зависеть от того, как и когда закончится война", – подчеркнул нардеп.

В свою очередь, в Центре экономической стратегии (ЦЭС) подсчитали, что ВВП Украины все еще на 20% меньше, чем в 2021 году. По данным аналитиков, экономическое восстановление в Украине постепенно замедляется: после падения на 28,8% в 2022 году, в следующем году оно выросло на 5,3%, а в прошлом году – на 4% год к году. Эксперты подтверждают, что росту экономики препятствуют очевидные факторы :

сложная ситуация безопасности;

нехватка квалифицированных работников;

российские обстрелы энергоинфраструктуры.

Кроме того, в 2023 году лучшим показателям восстановления ВВП способствовала низкая сравнительная база после падения в 2022 году и стремительное увеличение государственных расходов. В 2024 году это стало нормой военного времени.

Что будет дальше?

Тем временем Всемирный банк ухудшил свой прогноз по украинской экономике. Если в июне прошлого года в финансовой организации считали, что при продолжении активных боевых действий на протяжении 2024 года, в 2025 и 2026 средний показатель роста ВВП Украины будет ежегодно составлять 5,8%, то теперь аналитики видят предпосылки к замедлению экономики до 3, 2%

"Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на 7% в 2026 году, при прекращении активных боевых действий, подкрепленного инвестициями в потребление и реконструкцию ", – говорится в докладе Global Economic Prospects.

В банке подсчитали, что в 2024 году война напрямую затронула 41% населения Украины, а расходы на оборону составляли около трети ВВП в 2023 году. Это подчеркивает серьезность человеческих и экономических утрат.

Как уже сообщал OBOZ.UA, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, экономика Украины восстанавливается слишком медленно: темпы роста ВВП остаются низкими, а дефицит квалифицированных кадров и рост инфляции сдерживают развитие. На фоне стагнации рынка труда и падения покупательной способности населения ключевым вызовом остается обеспечение стабильности в 2025 году.

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