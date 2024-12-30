Экономика Украины восстанавливается слишком медленно: эксперт назвал главные проблемы 2024 года

Экономика Украины восстанавливается медленно: темпы роста ВВП остаются низкими, а дефицит квалифицированных кадров и рост инфляции сдерживают развитие. На фоне стагнации рынка труда и падения покупательной способности населения ключевым вызовом остается обеспечение стабильности в 2025 году.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По словам эксперта, 2024 год Украина завершила с несколькими важными достижениями.

Одно из самых существенных – это то, что страна " выжила с экономической точки зрения ", несмотря на все трудности, вызванные войной. "Мы смогли сохранить макрофинансовую стабильность благодаря военно-технической помощи партнеров. Антипутинская коалиция не развалилась, а Европейский Союз принял три пакета санкций, что позволило продолжать давление на агрессора", – подчеркнул Пендзин.

Весомым достижением, по словам эксперта, стало то, что Украина сохранила функционирование зернового коридора. Это позволило решить проблемы с экспортом аграрной продукции в Европу. Кроме того, страна смогла нарастить валютные резервы до рекордного уровня – почти 40 миллиардов долларов, что явилось важным показателем финансовой стабильности.

На внутреннем уровне в 2024 году впервые с начала войны удалось провести индексацию социальных стандартов, повысить прожиточный минимум и дважды увеличить минимальную заработную плату. "Это стало возможным благодаря поддержке международных партнеров, которые помогли профинансировать повышение социальных выплат. Это однозначно позитив", – отметил эксперт.

Однако не все было так гладко. Пендзин акцентирует внимание на том, что темпы роста экономики остаются очень низкими. "Темпы роста ВВП на уровне 4% после падения на 30% в 2022 году – это недостаточно. Украинская экономика все еще находится в состоянии, которое трудно назвать восстановлением", – пояснил он.

Еще одной большой проблемой стало снижение покупательной способности населения. "44% украинцев начали экономить на продовольствии, выбирая более дешевые и менее качественные продукты. Это очень серьезный показатель, свидетельствующий о том, что доходы людей не соответствуют росту цен", - подчеркнул Пендзин.

Негативное влияние на экономику и дефицит квалифицированных кадров. По словам эксперта, ситуация на рынке труда стала одним из основных вызовов для бизнеса. "Сегодня найти квалифицированного работника на приличную зарплату практически невозможно. Это будет сдерживать экономическое восстановление в 2025 году", – отметил он.

Темпы экономического роста тоже остаются под вопросом. Правительство прогнозирует рост на уровне 4%, но международные организации, в частности Fitch и Всемирный банк, дают более скромные прогнозы – от 2% до 2,9%. "Это стагнация, а не рост", – комментирует Пендзин.

Главным фактором, влияющим на экономику, остается ситуация с безопасностью. "Фактически темпы роста экономики напрямую зависят от активности боевых действий. Если ситуация стабилизируется, экономика сможет вырасти быстрее. Но пока война продолжается, инвесторы не готовы вкладывать средства в страну", - объясняет эксперт.

В целом 2025 год обещает быть сложным для украинской экономики. Заморозки социальных стандартов и низкие темпы роста создают дополнительные вызовы для населения. Однако наличие международной помощи и постепенная стабилизация валютного курса дают основания для сдержанного оптимизма.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы не готовы снижать свои зарплатные ожидания, даже если возникают сложности с трудоустройством. При этом растет количество тех, кто готов овладеть новой профессией, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

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