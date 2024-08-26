Военные не получили гуманитарку более чем на 170 млн грн: Минобороны установило, какие товары исчезли

В Украине выявили риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 млн грн, которая не была получена военными подразделениями. Среди этой помощи – сотни автомобилей и тонны продуктов питания. По этим фактам идет расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. С марта по июль 2024 года Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины провели общие внутренние аудиты, выявившие значительные риски возможного незаконного использования гуманитарной помощи на общую сумму 171.78 млн грн.

Эта проблема чрезвычайно актуальна в условиях военного положения, когда каждый ресурс должен быть использован с максимальной эффективностью для поддержки обороноспособности страны. По данным Государственной таможенной службы Украины, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли следующие гуманитарные грузы:

424 единицы транспортных средств;

476.23 тонны товаров разных наименований без указания стоимости;

без указания стоимости; 6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.

Несмотря на эти объемы, в ведомстве затруднились подтвердить факт получения этой номенклатуры военными подразделениями. Это создает серьезные подозрения в возможном незаконном обогащении, присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением отдельными должностными лицами.

Министерство обороны Украины не оставило эти факты без внимания. Соответствующие сообщения были направлены правоохранительным органам для тщательной оценки правомерности действий лиц, ответственных за распределение и контроль над гуманитарными грузами. В настоящее время продолжается расследование, целью которого является выявление всех виновных и возвращение незаконно использованных ресурсов в воинские части.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины полковник Александр Титковский подчеркнул важность эффективного взаимодействия между ведомствами. Он отметил, что такое сотрудничество способствует не только быстрому получению критически важной помощи, но и помогает выявить и предотвратить таможенные правонарушения.

"Мы высоко ценим оперативность в пропуске через границу военной и гуманитарной помощи для нужд ВСУ во время военного положения. Наша задача – гарантировать, что каждый элемент помощи, от тепловизора до автомобиля, предоставленный волонтерами и международными партнерами, дойдет до наших защитников на передовой. Мы продолжим усовершенствовать механизмы контроля и отчетности для обеспечения прозрачности и эффективности использования гуманитарной помощи", – сказал полковник Титковский.

Учитывая выявленные риски, Министерство обороны вместе с Государственной таможенной службой Украины активизируют свою работу по усилению контроля над поступлением гуманитарных грузов. Это включает не только тщательный мониторинг таможенных оформлений, но и усовершенствование процедур отчетности и обмена информацией между ведомствами. Такой подход позволяет оперативно выявлять возможные правонарушения и принимать соответствующие меры для их предотвращения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина готова оказывать гуманитарную помощь беженцам из России, поддерживая пострадавших от тоталитарного режима. Помощь будет предоставляться за счет поддержки международных партнеров, не тратя средств из государственного бюджета.

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