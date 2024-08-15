Гуманитарную помощь для украинцев оказывают россиянам? В правительстве рассказали, правда ли это

Украина готова оказывать гуманитарную помощь беженцам из России, поддерживая пострадавших от тоталитарного режима. Помощь будет предоставляться за счет поддержки международных партнеров, не тратя средств из государственного бюджета.

Видео дня

Эту информацию сообщила депутат Ирина Фриз в эфире Радио Свобода, подтвердив намерение Украины быть готовой к приему российских беженцев, учитывая возможное ухудшение гуманитарной ситуации в России. Ранее об этом заявляла министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, которая отметила, что украинские власти прилагают усилия для обеспечения российских беженцев всеми необходимыми услугами и защитой.

Ирина Фриз подчеркнула, что оказание помощи беженцам из России является продуманным решением, которое согласовано с международными партнерами. Украина готова помочь тем, кто осознал негативные последствия тоталитарного режима в России. Она подчеркнула, что Украина должна продемонстрировать миру свою приверженность принципам гуманизма и поддержки пострадавших от репрессивного режима.

Заявление о предоставлении гуманитарной помощи беженцам из России вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Ирина Верещук обратила внимание на то, что некоторые граждане критикуют украинские власти за недостаточную поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она отметила, что власти должны в первую очередь обеспечить все необходимые услуги и защиту прав для внутренне перемещенных лиц. Эта ситуация требует сбалансированного подхода, который снизит негативные реакции общества и поддержит позицию Украины на международной арене.

Финансирование гуманитарной помощи осуществляется за счет международных пожертвований, что позволяет Украине не использовать государственные средства для поддержки беженцам из России. Это важный фактор, который уменьшает нагрузку на украинский бюджет и позволяет стране направлять внутренние ресурсы в поддержку собственных граждан, нуждающихся в помощи. Ирина Фриз отметила, что Украина получает достаточное количество гуманитарной помощи, чтобы обеспечить поддержку как внутренне перемещенным лицам, так и беженцам из России, не нанося ущерба интересам украинских граждан.

Украина остается преданной своим международным обязательствам и стремится поддерживать пострадавших от тоталитарных режимов. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами страна может оказать необходимую помощь всем нуждающимся и продемонстрировать свою готовность к гуманитарной поддержке на мировом уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благотворительная организация "Каритас" выделяет 1,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине, в том числе для поддержки семей на прифронтовых территориях Харьковской и Днепропетровской областей. Часть средств будет использована для закупки медицинского оборудования для детского медицинского центра во Львове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!