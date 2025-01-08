"Видим четкие попытки сорвать процесс": Литве пришлось усилить защиту энергосистемы перед отсоединением от России

Литва усилила охрану линии электропередачи с Польшей. Сделано это было в преддверии запланированного на следующий месяц отсоединения от энергосистемы, общей с Россией и Беларусью. Как объяснили в самой стране, там уже наблюдают четкие попытки сорвать этот процесс со стороны противников.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: охраной линии занимается полиция.

"Мы видим очень четкие и недвусмысленные попытки противников сорвать этот процесс. Вот почему мы принимаем меры для защиты нашей инфраструктуры", – сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

При этом он подчеркнул: решение было принято после попыток сорвать запланированное отключение. Оно намечено на февраль и в его рамках Литва намерена также демонтировать линии электропередачи, которые связывают энергосистему страны с Россией и Беларусью.

"Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года. Работы по демонтажу начнутся сразу после этого", – сообщили ранее в в национальном операторе системы передачи электроэнергии Litgrid.

Вместе с Литвой синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года намерены и другие страны Балтии. В частности:

Латвия;

Эстония.

Пока же три страны вместе с Россией и Беларусью находятся в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. Впрочем, в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

В Молдове тариф на свет повысили сразу на 75%

В то же время, в Молдове существенно повысили тарифы на электроэнергию и отопление для населения. Так:

Для абонентов поставщика Premier Energy, который обслуживает потребителей на более чем 70% территории страны, расценки выросли сразу на 75% – до 4,1 лея за 1 кВт*ч (9,38 грн по актуальному курсу НБУ). При этом в самой компании просили еще большое повышение – до 5,13 лея (11,73 грн) – однако ее запрос не был удовлетворен.

Для абонентов другого поставщика – FEE Nord (обслуживает потребителей более чем на 20% территории Молдовы) – тариф вырос на 65%, до 4,68 лея за 1 кВт*ч (10,7 грн). При этом в самой компании просили меньшее повышение – там готовы были удовлетвориться тарифом 4,53 лея (10,36 грн).

"Основная причина повышения – рост закупочной цены на электроэнергию. В 2024 году до 80% электричества в Молдове производилось Молдавской ГРЭС на левом берегу (Днестра, в непризнанном Приднестровье. – Ред.), но после остановки поставок российского газа в Приднестровье с 1 января станция перешла на резервное топливо и остановила продажу электроэнергии на правый берег", – рассказали в tv8.md.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине же до окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч . А кроме того, газе и отоплении.

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