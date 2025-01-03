Тариф на свет повысили сразу на 75%: сколько будут платить за электроэнергию жители страны-соседки Украины

В Молдове существенно повысили тарифы на электроэнергию и отопление для населения. Так, для абонентов поставщика Premier Energy, который обслуживает потребителей на более чем 70% территории страны, расценки выросли сразу на 75% – до 4,1 лея за 1 кВт*ч (9,38 грн по актуальному курсу НБУ). При этом в самой компании просили еще большое повышение – до 5,13 лея (11,73 грн) – однако ее запрос не был удовлетворен.

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Об этом сообщает tv8.md. Отмечается: для абонентов другого поставщика – FEE Nord (обслуживает потребителей более чем на 20% территории Молдовы) – тариф вырос на 65%, до 4,68 лея за 1 кВт*ч (10,7 грн). При этом в самой компании просили меньшее повышение – там готовы были удовлетвориться тарифом 4,53 лея (10,36 грн).

"Основная причина повышения – рост закупочной цены на электроэнергию. В 2024 году до 80% электричества в Молдове производилось Молдавской ГРЭС на левом берегу (Днестра, в непризнанном Приднестровье. – Ред.), но после остановки поставок российского газа в Приднестровье с 1 января станция перешла на резервное топливо и остановила продажу электроэнергии на правый берег", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Молдове повысили тариф на тепло. В зависимости от поставщика, расценки выросли на 16-38%, до 2 126 – 2 510 леев за 1 Гкал (4 860 – 5 739 грн).

Ранее же в Молдове ввели режим чрезвычайного положения в энергетике – из-за прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье. Режим начал действовать с 16 декабря и продлился 60 суток.

Кроме того, с 1 января общественные и коммерческие здания страны сократили внутреннее освещение по меньшей мере на 30% там – где это технически возможно. При этом обязательным стало полное выключение света в помещениях, не задействованных в рабочем процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине же до окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч . А кроме того, газе и отоплении.

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