Страна ЕС отключит Россию і Беларусь от своих линий электропередачи: названа дата

Власти Литвы отключат, а позже демонтируют линии электропередачи, которые связывают энергосистему страны с Россией и Беларусью. Процесс будет запущен в феврале 2025 для синхронизации энергосистемы этой и других балтийских стран со странами Евросоюза.

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Об этом, как сообщает LTR, заявили в национальном операторе системы передачи электроэнергии Litgrid. В компании отметили, что не могут отключиться от совместной системы до окончания действия подписанного с РФ и Беларусью соглашения BRELL.

"Часть линий электропередачи с третьими странами в настоящее время функционирует. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения BRELL. Работы по демонтажу начнутся сразу после этого", – сообщили в Litgrid.

В рамках законодательной подготовки к этому на прошлой неделе правительство исключило из перечня важных для национальной безопасности активов и объектов семь линий электропередач напряжением 330 кВ с Россией и Беларусью. Это объяснили синхронизацией электросетей стран Балтии и континентальной Европы с 9 февраля 2025 года.

Накануне, Литва, Латвия и Эстония должны будут отключиться от российской системы ОЭС/ЕЭС и провести единое испытание совместной изолированной работы, после чего подключатся к новой системе. Решение не продлевать контракт BRELL и выйти из единой с РФ энергосети операторы балтийских стран приняли еще в июле, о чем уведомили Россию и Беларусь.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, не работавшей с 2015 года для восстановления энергетической инфраструктуры. Договор о предоставлении гуманитарной помощи был подписан с "Хмельницкоблэнерго", которое обеспечит распределение оборудования.

Согласно договору более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3 будут переданы для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине. Генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиене отметила, что выбор оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3 не был случайным.

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