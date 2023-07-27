Венгрия выдвинула требование Украине и заблокировала помощь ЕС: чего добивается

Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 5 млрд евро в год в рамках создания специального фонда на военную помощью Украине. Этот фонд должен был изменить подход к оказанию помощи, но в результате утвердить его создание без согласия Венгрия оказалось невозможно.

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О том, чего добивается Венгрия и к чему это может привести, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чего хочет Венгрия

Правительство Виктора Орбана требует, чтобы Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции исключило венгерский ОТР Банк из перечня спонсоров войны. В этот перечень включают те компании, которые продолжают работать в РФ и помогают их экономике.

При этом внесение в перечень не предполагает никаких ограничений в работе компаний. Это скорее инструмент влияния на имидж. Венгрия же фактически шантажирует Украину для того, чтобы вынудить ее изменить позицию по отношению к банку.

До тех пор, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его страна не будет выделять больше денег для Европейского фонда мира. На данный момент ЕС выделил около 4 миллиардов евро в военный фонд с момента вторжения России в Украину. Но чиновники хотят создать более стабильный источник денег, чтобы избежать необходимости постоянно вести трудные разговоры о пополнении казны.

Стремление к созданию многолетнего фонда является частью более широких усилий Запада по предоставлению Украине постоянных гарантий безопасности, дискуссия о которых доминировала на недавнем саммите НАТО в Литве.

В ЕС недовольны позицией Венгрии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее поспорила с Сийярто из-за блокирования Венгрией помощи Украине. Она раскритиковала Сийярто за отказ одобрить дополнительную помощь Украине и обвинила венгерский банк в нарушении международного права. До этого, 19 мая, Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против России.

В конце 2022 года Венгрия блокировала план Евросоюза по предоставлению Украине рекордной помощи в 18 млрд евро в 2023 году. Тем не менее ЕС удалось добиться отмены вето на этот пакет помощи, и Украина уже получает средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить. Тогда его очень "обеспокоило", что Украина может понести потери: Орбан заявил, что контрнаступательная украинская операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул, что "наступающая сторона понесет большие потери, чем обороняющаяся".

Перед тем же "друг Путина" также выступал с заявлением, что украинцам на поле боя не победить. По его словам, военные действия Украины обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам. При этом, по мнению Орбана, "неважно, кто к кому вторгся".