В "Укрзалізниці" рекордное количество пассажиров: названы самые популярные направления, которые выбирают украинцы

В первые четыре месяца 2024 года "Укрзалізниця" перевезла на 25% больше пассажиров в далеком сообщении, чем в прошлом году, достигнув показателя в 8,43 миллиона человек. Наибольшее количество пассажиров было перевезено между Киевом и Львовом (412 тысяч), Киевом и Днепром (255 тысяч) и Киевом и Харьковом (237 тысяч).

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці. Самая большая динамика роста пассажиропотока – из польского Хелма в Киев.

В период с января по апрель 2024 года "Укрзалізниця" зафиксировала рекордное количество пассажирских перевозок. За это время 8,43 миллиона человек воспользовались услугами компании, что на 1,65 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 6,78 миллиона пассажиров.

Согласно данным Укрзалізниці, 93% всех внутренних поездов прибыли вовремя. А лидерами по уровню удовлетворенности пассажиров остаются женские вагоны, обеспечивающие комфортное путешествие для женщин по всем направлениям курсирования.

Больше всего пассажиров было перевезено между Киевом и Львовом, количество пассажиров в этом направлении составило 412 тысяч. Также много пассажиров перевезли между Киевом и Днепром (255 тысяч) и Киевом и Харьковом (237 тысяч).

Следует отметить также значительный рост популярности маршрута из польского Хелма в столицу Украины. По сравнению с прошлым годом, количество пассажиров, воспользовавшихся этим маршрутом, выросло на 74 тысячи человек, что составляет увеличение на 87%.

В целом международные перевозки также зафиксировали положительную динамику. В течение первого квартала 2024 года 703 тысяч пассажиров воспользовались международными поездами, что на 157 тысяч больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила скоростной поезд Интерсити+ из Киева в Одессу. Правда, пока в тестовом режиме поезд будет курсировать временно, с 3 по 5 мая.

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