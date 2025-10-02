В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень 2 октября они определили его в средние 40,75/41,46 грн (покупка/продажа), что сразу на 13 коп. ниже в покупке, но на 1 коп. выше в продаже, чем было вечером предыдущего дня.

Видео дня

Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41/41,5 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. выше в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,4-41,7 грн. Так:

ПриватБанк 41,4 грн;

Райффайзен Банк 41,4 грн;

ПУМБ 41,7 грн;

Таскомбанк 41,4 грн;

Сенс Банк 41,6 грн;

Укрсиббанк 41,55 грн;

абанк 41,6 грн;

Прокредит Банк 41,49 грн.

Покупают же они ее по 40,8-41,15 грн. В частности:

ПриватБанк 40,8 грн;

Райффайзен Банк 41,08 грн;

ПУМБ 41,1 грн;

Таскомбанк 41,1 грн;

Сенс Банк 41,15 грн;

Укрсиббанк 41 грн;

абанк 41 грн;

Прокредит Банк 40,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине ожидается заметный рост официального курса

Вместе с тем в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В банковской сфере прогнозируют: в октябре он будет находиться в пределах 41,2-42,2 грн.

В то же время Нацбанк обновил его на 2 октября до 41,22 грн – что сразу на 8 коп. выше предыдущего. Т. е. в "нижнюю часть" прогноза курс уже зашел.

"На динамику курса гривни будет влиять целый ряд факторов, как внутренних, так и внешних. Их эффект может проявляться как комплексно, так и отдельно, в зависимости от экономических и геополитических событий", – рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Одним из таких факторов, по его словам, является стратегия Нацбанка по удерживанию режима управляемой гибкости, которой регулятор, скорее всего, будет придерживаться и в октябре.

"Это означает, что колебания гривни будут умеренными. А баланс между спросом и предложением на валютном рынке будет поддерживаться за счет интервенций", – говорится в сообщении.

Также на курсовую ситуацию, по словам Мамедова, будет влиять международная финансовая поддержка Украины со стороны партнеров. Ведь, подчеркнул банкир, этот фактор является "ключевым для стабильности экономики и валютного рынка".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!