"Важный месяц для валютного рынка": украинцам рассказали, чего в октябре ожидать от курса доллара

В Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В банковской сфере прогнозируют: в октябре он будет находится в пределах 41,2-42,2 грн. В то же время, Нацбанк обновил его на 2 октября до 41,22 грн – что сразу на 8 коп. выше текущего. Т.е., в "нижнюю часть" прогноза курс уже зашел.

Видео дня

Об общей ситуации OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он отметил: в целом, октябрь "традиционно становится важным месяцем для валютного рынка".

"На динамику курса гривни будет влиять целый ряд факторов как внутренних, так и внешних. Их эффект может проявляться как комплексно, так и отдельно, в зависимости от экономических и геополитических событий", – объяснил банкир.

Одним из таких факторов, по его словам, стратегия Нацбанка по удерживанию режима управляемой гибкости. Которой регулятор, скорее всего, будет придерживаться и в октябре.

"Это означает, что колебания гривни будут умеренными. А баланс между спросом и предложением на валютном рынке будет поддерживаться за счет интервенций", – говорится в сообщении.

Также на курсовую ситуацию, по словам Мамедова, будет влиять международная финансовая поддержка Украины со стороны партнеров. Ведь, подчеркнул банкир, этот фактор является "ключевым для стабильности экономики и валютного рынка".

"А возможные перебои с электроснабжением способны повлиять на деятельность бизнеса и, соответственно, макроэкономические показатели. Кроме того, общее течение событий на фронте и дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта оказывают непосредственное влияние на валютный рынок – преимущественно из-за настроений бизнеса и населения", – обозначил он еще один фактор, который будет влиять на курсовую ситуацию.

Также, по его словам, будет влиять на валютный рынок и процесс формирования государственного бюджета на 2026 год. Как отметил Мамедов, документ будет содержать "два ключевых ориентира для экономики и бизнеса":

Средневзвешенный курс доллара.

Который станет своеобразным прогнозным показателем для предприятий при планировании финансовых операций.

Уровень дефицита бюджета.

Что определяет объем необходимого внешнего финансирования.

В целом же, резюмировал банкир, НБУ сохраняет контроль над ситуацией. И готов оперативно реагировать на вызовы, используя весь спектр доступных монетарных инструментов.

"Это позволяет ожидать, что даже при сложных условиях курс гривни будет оставаться относительно стабильным. А валютный рынок – прогнозируемым", – рассказал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!