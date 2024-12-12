В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских обменниках заметно подорожал доллар – однако только в покупке. В полдень 12 декабря они определили его курс в средние 41,42/41,93 грн (покупка/продажа), что на 13 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, однако осталось на прежнем уровне в продаже.

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Вырос курс наличной валюты и в банках. Там его определили в средние 41,5/41,97 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,85-42,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,95 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,88 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,98 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,95 грн.

Покупают же они его по 41,25-41,6 грн. Так:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Ощадбанк – 41,45 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

До конца 2024 года курс может вырасти

В свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн. Т.е. на около 30 коп.

Эксперт напомнил: в госбюджет Украины на 2025 год курс доллара заложен на среднегодовом уровне в 45 грн. "Это означает, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

Нацбанк же на 12 декабря обновил официальный курс доллара до 41,7 грн. Таким образом, не исключается, что в ближайшие недели курс гривни "просядет" на около 30 коп.

При этом с 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, официальный курс обновил несколько рекордов. Впрочем, по словам Пендзина, это не должно вгонять украинцев в панику.

Дело в том, объяснил он, что этот процесс не является произвольным, либо же результатом каких-либо катастрофических событий. Напротив, по его словам, Нацбанк осознанно ослабляет гривню.

"Исходя из цифр бюджета, до конца этого года стоит ждать, наверное, курс 42 грн/доллар. И это послабление, о котором мы говорим, спланировано, четко просчитано. То есть здесь никаких неожиданностей нет", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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