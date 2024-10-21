Украинцы могут отменить обмен долларов: как получить свои деньги назад

Украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие:

квитанции;

​​расчетного документа.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки

В то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

В частности, сообщили в НБУ, речь идет о купюрах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же типографскими недостатками.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

Отказаться принимать могут и банкноты с общими загрязнениями или такими, что занимают половину банкноты. В том числе видимыми в ультрафиолетовых лучах.

Как сообщал OBOZ.UA, также банки могут не принимать некоторые купюры гривни. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!