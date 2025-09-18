В украинских обменниках переписали курс доллара: сколько стоит валюта

В украинских обменниках вырос курс доллара – однако минимально. В полдень 18 сентября они определили его в средние 40,84/41,38 грн (покупка/продажа), что на 1 коа. выше как в покупке, так и в продаже, чем вечером предыдущего дня.

Переписали стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41/41,5 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. ниже в продаже.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,37-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,37 грн;

Прокредит Банк – 41,49 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,48 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

ТАСкомбанк – 41,5 грн;

Абанк – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн.

Покупают же они ее по 40,77-41,12 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,77 грн;

Прокредит Банк – 40,93 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 40,9 грн;

ТАСкомбанк – 41 грн;

Абанк – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41,12 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет происходить на валютном рынке Украины осенью

В то же время, эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

Главной же причиной этого, отметил в разговоре с OBOZ.UA специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, является "желание Нацбанка держать курс".

"Курс доллара к гривне осенью будет стабильным. Он будет на том уровне, на котором находится сейчас, ведь единственный фактор влияния на курс – это желание Нацбанка его держать", – рассказал он.

И ресурсы для этого у регулятора есть. Как пояснил OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, возможность держать курс на текущем уровне НБУ обеспечивает значительный объем золотовалютных резервов (ЗВР), который сейчас оценивается в более чем 40 млрд долларов.

"Фактически мы находимся на максимуме наших ЗВР за всю новейшую экономическую историю Украины. Они сейчас перекрывают около 6 месяцев нашего импорта, что вдвое выше необходимого норматива. Поэтому я бы сказал, что Национальный банк может чувствовать себя относительно безопасно", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине ожидается заметный рост официального доллара. Согласно представленному правительством проекту Госбюджета-2026, среднегодовой курс американской валюты составит 45,7 грн/доллар. В то же время на 18 сентября Нацбанк обновил курс до 41,19 грн – что на 1 коп. ниже предыдущего.

