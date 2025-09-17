В Украине "готовится" существенное изменение курса доллара: в правительстве раскрыли планы

В Украине ожидается заметный рост официального доллара. Согласно представленному правительством проекту Госбюджета-2026, среднегодовой курс американской валюты составит 45,7 грн/доллар. В то же время, на 18 сентября Нацбанк обновил курс до 41,19 грн – что на 1 коп. ниже текущего.

Прогноз представлен в презентации проекта Госбюджета. При этом следует понимать, что этот курс:

Является расчетным.

Никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, который устанавливает курсы по своим принципам.

В то же время, по сравнению с проектом бюджетной декларации на 2026-2028 годы курсовой показатель изменился. В том документе прогнозировалось, что в 2026 году средний курс доллара в Украине составит 44,7 грн. Таким образом, текущий прогноз был увеличен на 1 грн.

Впрочем, в бюджетной декларации также отмечалось, что точно вычислить объемы помощи, кредитов и инвестиций, которые необходимы для восстановления страны невозможно. Ведь в результате войны "потери и разрушения ежедневно растут и составляют уже сотни миллиардов долларов".

Таким образом, в Кабмине, вероятно, намекали, что точно определить, каким будет курс доллара в течение длительного периода в текущих условиях тяжело.

Когда ожидается принятие Госбюджета

В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил: 17 сентября парламентский Комитет по вопросам бюджета заслушал презентацию Минфина по Проекту Бюджета на 2026 год. И по результатам этого "проголосовал решение "Приняли к сведению" доклад".

Далее же, сообщал он ранее, ожидаются следующие процедуры:

18-19 сентября проект будет представлен в Верховной Раде.

"Это не требует голосования, поэтому после презентации и до 1 октября будет происходить представление поправок от депутатов", – пояснил нардеп.

Примерно до середины октября продлится подготовка бюджетным Комитетом таблицы предложений и бюджетных выводов.

До 20 октября должно состояться одобрение бюджетных предложений.

"Здесь нужно несколько раз 226+ голосов. Считайте это первым чтением", – отметил нардеп.

Далее – доработка проекта бюджета и финальное одобрение до 20 ноября.

"Здесь тоже надо дважды 226+, и это финальное одобрение Бюджета. Параллельно будут двигаться изменения в Бюджетный Кодекс", – рассказал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, эксперты уверяют:осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

