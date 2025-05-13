В украинских обменниках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар
В украинских обменниках снизили курс доллара. В полдень 13 мая они определили его в средние 41,06/41,49 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. ниже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.
Переписали курс наличной валюты и в банках. Там его определили в средние 41,15/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, но осталось на прежнем уровне в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,58-41,85 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,58 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Универсал Банк – 41,75 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Таскомбанк – 41,75 грн;
- абанк – 41,8 грн;
- Прокредит Банк – 41,8 грн.
Покупают же они ее по 40,75-41,38 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,1 грн;
- Райффайзен Банк – 41,38 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Универсал Банк – 40,75 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- Таскомбанк – 41,15 грн;
- абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что делать, если обменники и банки нарушают правила
Вместе с тем, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество.
А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки. Если во время ее будут выявлены факты нарушения, к таким учреждениям будут применяться меры воздействия.
Кроме того, отметили в НБУ, банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков. А подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой.
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