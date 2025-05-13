В украинских обменниках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках снизили курс доллара. В полдень 13 мая они определили его в средние 41,06/41,49 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. ниже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Переписали курс наличной валюты и в банках. Там его определили в средние 41,15/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, но осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,58-41,85 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,58 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 40,75-41,38 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,38 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что делать, если обменники и банки нарушают правила

Вместе с тем, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество.

А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки. Если во время ее будут выявлены факты нарушения, к таким учреждениям будут применяться меры воздействия.

Кроме того, отметили в НБУ, банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков. А подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой.

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