Украина откажется от гривни и перейдет на евро? Будут ли менять деньги после того, как курс отвяжут от доллара

В Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. Среди причин – усиление экономической интеграции с Европейским Союзом (ЕС) и приближение страны к членству в ЕС. Впрочем, ожидать отказа Украины от гривни и перехода на евровалюту не стоит.

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О готовящемся изменении курсообразующей валюты рассказал глава НБУ Андрей Пышный, передает Reuters. Он отметил: этот вопрос – сложный. И требует "качественной, разносторонней подготовки".

"Потенциальное присоединение к Европейскому союзу, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности, большая волатильность на глобальных рынках и вероятность фрагментации мировой торговли заставляют Национальный банк задуматься, следует ли использовать евро в качестве курсообразующей валюты. ... Восстановление инвестиций и потребительской активности благодаря сближению с Европой и экономической нормализации может способствовать умеренному росту экономики Украины в ближайшие два года – до 3,7-3,9%", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: судьба Украины "тесно связана с Европой", а потому все экономические и политические устремления страны будут "в значительной степени связаны с евро". В связи с этим, резюмируется, возможный переход Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты является логичным.

Более того, отмечается, по словам самого Пышного, "доля операций в евро увеличивается в большинстве сегментов, хоть пока и умеренно". Хотя, признал он, в настоящее время "транзакции с использованием доллара США продолжают доминировать на всех сегментах валютного рынка".

В свою очередь первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова ранее сообщила, что резкого перехода от доллара к евро не будет – все произойдет медленно и незаметно. При этом она подчеркнула: сейчас не лучшее время отвязывать курс гривни от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

Сам же переход с доллара на евро, по ее словам, пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, с учетом стремления Украины войти в Евросоюз.

Откажется ли Украина от гривни

В то же время, правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил: об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А потому скупать валюту в надежде запастись ею перед изменениями не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривни. Так что гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – объяснил банкир.

Также не ожидают отказа Украины от гривни ради евро и аналитики "Минфина", которые ранее объясняли: в таком случае страна утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при обмене валют украинцы могли получить фальшивые евро. Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты номиналом 300, 100 и 50 евро.

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