В украинских обменниках отказались от прежнего курса: сколько стоит доллар

За прошедшие сутки в украинских обменниках подешевел доллар. Утром 8 марта они выставили его курс на среднем уровне 38,15/38,55 грн (покупка/продажа), что на на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 4 коп. – в продаже.

Подешевела наличная валюта и в банках. Утром 8 марта:

они покупают ее в среднем по 38,05 грн – что на 6 коп. дешевле, чем днем ранее;

продают по 38,53 грн – на 7 коп. дешевле.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 37,4-38,15 грн. Так:

ПриватБанк – 37,85 грн;

Ощадбанк – 38,05 грн;

ПУМБ – 38 грн;

Сенс Банк – 38,15 грн;

Укрсиббанк – 38 грн;

Универсал Банк – 37,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,85 грн.

Продают же они его по 38,45-38,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,45 грн;

Ощадбанк – 38,6 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,5 грн;

Укрсиббанк – 38,5 грн;

Универсал Банк – 38,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,45 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время Нацбанк значительно переписал официальный курс доллара – снизив его сразу на 19 коп. по сравнению со вчерашним. На 8 марта курс выставлен на уровне 38,08 грн.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Что будет дальше

На следующей же неделе (11-17 марта) в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. При чем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу банковского сектора, в этот период стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38,8-39,9 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами покупки и продажи:

в банках составит 30-50 коп.;

в обменниках может достигнуть 1 грн.

При этом, подчеркивается, ежедневные колебания курсов не превысят 50 коп. А в целом рынок "далек от любых критических обстоятельств", которые в теории могли бы повлиять на валютные курсы.

"В течении 11-17 марта ситуация на валютном рынке в глобальном смысле не претерпевает изменений: колебания курсов будут частыми, однако "не критическими". Рынок "дышит" относительной свободой, что сказывается на курсовых показателях", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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