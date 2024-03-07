Банки не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках ощутимо подешевел доллар – особенно, в покупке. Утром 7 марта они покупают его в среднем по 38,11 грн, что на 14 коп. дешевле, чем днем ранее. Продают же по 38,6 грн – на 10 коп. дешевле.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,5-38,25 грн. Так:

ПриватБанк – 38 грн;

Ощадбанк – 38,15 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Райффайзен Банк – 38,05 грн;

ПУМБ – 38,1 грн;

Сенс Банк – 38,25 грн;

Укрсиббанк – 38,1 грн;

Универсал Банк – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 38 грн.

Продают же они валюту по 38,47-38,7 грн. В частнсоти:

ПриватБанк 38,6 грн;

Ощадбанк 38,7 грн;

Укрэксимбанк 38,7 грн;

Райффайзен Банк 38,47 грн;

ПУМБ 38,6 грн;

Сенс Банк 38,55 грн;

Укрсиббанк 38,65 грн;

Универсал Банк 38,6 грн;

Креди Агриколь Банк 38,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Что сделали с долларом в обменниках

Подешевел доллар и в обменниках. Там выставили курс валюты на среднем уровне 38,2/38,59 грн (покупка/продажа). Что:

на 4 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 6 коп. в продаже.

Что будет с долларом в марте

В целом же в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!