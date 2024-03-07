Банки готовятся резко изменить курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

На следующей неделе (11-17 марта) в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. При чем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу банковского сектора, в этот период стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38,8-39,9 грн. Вечером же 7 марта банки выставили средний курс на уровне 38,1/38,6 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,2/38,52 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами покупки на продаже:

в банках составит 30-50 коп.;

в обменниках может достигнуть 1 грн.

При этом, подчеркивается, ежедневные колебания курсов не превысят 50 коп. А в целом рынок "далек от любых критических обстоятельств", которые в теории могли бы повлиять на валютные курсы.

"В течении 11-17 марта ситуация на валютном рынке в глобальном смысле не претерпевает изменений: колебания курсов будут частыми, однако "не критическими". Рынок "дышит" относительной свободой, что сказывается на курсовых показателях", – констатировал банкир.

НБУ резко опустил официальный курс

В то же время Нацбанк значительно переписал официальный курс доллара – снизив его сразу на 19 коп. по сравнению с текущим. На 8 марта курс выставлен на уровне 38,08 грн.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Сколько долларов разрешается покупать украинцам

В то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого же в стране действовали ограничения – и купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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