В Нацбанке рассказали, что намерены делать с долларом: будут ли снова фиксировать курс

Нацбанк не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

При этом, подчеркивается, допустимы колебания как в сторону удорожания, так и удешевления. Более того, отметил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, регулятор предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября [2023 года]. ... Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается", – сказал Николайчук.

В целом же, отметил он, от фиксированного курса Нацбанк отошел, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки. А сам режим управляемой гибкости курса позволяет ему обеспечивать достижение ряда важных задач. В частности, сохранение привлекательности гривневых инструментов:

депозитов;

облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

Что будет с долларом в марте

В целом же в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Вечером же 6 марта:

банки выставили курс на среднем уровне 38,25/38,65 грн (покупка/продажа);

обменники покупают валюту в среднем по 38,27 грн, а продают по 38,57 грн.

Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, в т. ч. доллары, по принципу инкассо, т. е. за отдельную плату.

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