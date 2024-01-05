В украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень 5 января они покупают его в среднем по 39,15 грн (+25 коп. по сравнению с утром предыдущего дня), а продают по 39,35 грн (+29 коп.).

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Вырос курс наличной валюты и в банках. Они выставили его на среднем уровне 38,33/39,1 грн (покупка/продажа), что на 13 коп. превышает показатель предыдущего дня в покупке, и на 10 коп. – в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 38-38,3 грн. Так:

ПриватБанк – 38,3 грн;

Ощадбанк – 38,3 грн;

Укрэксимбанк – 38,25 грн;

Укргазбанк – 38,05 грн;

ПУМБ – 38 грн;

Сенс Банк – 38,25 грн;

Укрсиббанк – 38,15 грн;

Универсал Банк – 38 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,1 грн;

OTP Bank – 38 грн.

Продают же они его по 38,7-39,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,9 грн;

Ощадбанк – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 38,95 грн;

Укргазбанк – 38,8 грн;

ПУМБ – 38,7 грн;

Сенс Банк – 38,8 грн;

Укрсиббанк – 38,9 грн;

Универсал Банк – 39,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,1 грн;

OTP Bank – 38,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время, НБУ на 5 января установил официальный курс доллара в 38,04 грн. Что на 7 коп. ниже, действующего 4 января.

Таким образом впервые за несколько дней регулятор не стал не только повышать официальный курс, но и устанавливать его на новом рекордном уровне. Так, действующий 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины, а предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому волноваться из-за действий НБУ не стоит.

Что будет дальше

В то же время, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, с понедельника, 8 января, в Украине может подорожать наличный доллар. Прогнозируется, что курс валюты будет находится в рамках 38,5-39,5 грн.

Он отметил: в целом же, по всем признакам, в течение 8-14 января Нацбанку удастся сохранить равновесие между спросом и предложением.

"Ситуация будет оставаться вполне определенной и более или менее прогнозируемой, даже несмотря на некоторую курсовую "качку" в последние дни декабря и начала января, связанную, как с возможным сокращением макрофинансовой помощи, несколькими мощными ракетно-шахидными атаками. Ведь стратегические цели на постепенную либерализацию рынка не изменились", – сообщил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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