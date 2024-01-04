Курс доллара в Украине: стало известно, как обвалилась гривня за год и чего ждать в 2024-м

Средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2023 года вырос на 11,6% и составил 36,57 грн. А за два военных года, 2022-й и 2023-й, гривня девальвировала на 28,2%. При этом по состоянию на начало января официальный курс продолжает бить рекорды, и уже превышает 38 грн/долл., а в 2024-м возможно повышение и до 40 грн/долл.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Впрочем, следует учитывать, что рекорды бьет только официальный курс, а не наличный. Рекорд наличного курса значительно превышает даже нынешние показатели – осенью 2022 года он достигал и 43 гривен.

"В целом, как для полномасштабной войны, курсовые потери остаются умеренными, а ситуация на валютном рынке относительно устойчивой. Это, прежде всего, результат значительной внешней поддержки партнерами, которые за два года предоставили 73,6 млрд долл. внешнего финансирования и последовательной стабилизационной политики НБУ на протяжении военного положения", – прокомментировал курсовые итоги года глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

В то же время банкиры в свои прогнозы на 2024 год закладывают курс доллара на уровне до 40 грн/долл. Об этом рассказал заместитель председателя правлени RwS bank Олег Черненький.

"Пока это до 40 гривен за доллар. В конце 2023 мы видели небольшой рост, но это в пределах ожидаемого. Не думаю, что в этом году, при условии сохранения текущих условий, доллар вырастет больше чем до 42 грн", – объяснил банкир.

Наличный курс доллара: сколько стоит валюта в банках 4 января

В Украине 4 января наличный курс доллара снизился на 15-25 коп., несмотря на новый рекорд официального курса. В среднем доллар в банках утром обменивают по 38,2/39 грн (покупка/продажа), свидетельствуют данные профильного портала.

Среди крупнейших коммерческих банков 4 января дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк, по 38,6 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 39,5 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Райффайзен" (37,9 грн). А выгоднее всего продавать валюту 4 января в государственном Ощадбанке (38,3 грн за долл.).

На черном рынке доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 4 января предлагают по цене 38,9/39,06 (покупка/продажа).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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