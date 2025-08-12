В украинских обменниках не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках резко переписали курс наличного доллара. В полдень 12 августа они определили его в средние 41,3/41,6 грн (покупка/продажа). Это сразу на 31 коп. выше в покупке, но на 10 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

А вот в банках менять курс не стали. Как и днем ранее, доллар в них покупают в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,56-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,56 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 41-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Сколько долларов обменивают украинцы

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.

Соответственно, сами суммы небольшие – от 100 до 300 долларов за раз. При этом, отмечается, 500 долларов и больше украинцы обменивают значительно реже.

Впрочем, признал он, статистика по этому вопросу достаточно условная – ведь есть еще фактор сезонности. А потому какую-то глобальную тенденцию из такого обмена вывести крайне трудно.

"Есть определенная традиция. Но это не правило, не догма", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В частности, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет – даже несмотря на потенциальное изменение курсообразующей валюты с доллара на евро.

