Обмен долларов в августе: будет ли стремительный обвал гривни, какие есть риски и что делать, чтобы не потерять деньги

Спрос на иностранную валюту в Украине традиционно растет в период летних отпусков и сезонных закупок. Впрочем, украинцы довольно сдержанно обменивают доллары – преимущественно небольшими суммами и под давлением обстоятельств. Ведь валюта для многих остается инструментом защиты, а не расчета.

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Вместе с тем август вряд ли принесет резкие колебания на валютном рынке. Но эксперты советуют все равно не терять бдительности – поскольку на курс будут влиять сразу несколько факторов.

OBOZ.UA узнал, сколько долларов обменивают украинцы, на что стоит обращать внимание перед покупкой валюты, как безопасно ее хранить. А также как не получить во время обмена подделку.

Сколько долларов обменивают украинцы

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам:

Сбережения в долларах хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки" , которая может частично покрыть инфляционные риски.

, которая может частично покрыть инфляционные риски. Потому прибегают люди к такому преимущественно под давлением определенных обстоятельств.

Соответственно, сами суммы небольшие – от 100 до 300 долларов за раз. При этом, отмечается, 500 долларов и больше украинцы обменивают значительно реже.

"Отчасти это можно связать с тем, что такие суммы в гривневом эквиваленте нужны для приобретения каких-то товаров или осуществления закупок – например, к праздникам или отпускам. Чаще всего такой обмен можно назвать "для оперативно-тактических расходов", – рассказал Лесовой.

Впрочем, признал он, статистика по этому вопросу достаточно условная – ведь есть еще фактор сезонности. А потому какую-то глобальную тенденцию из такого обмена вывести крайне трудно.

"Есть определенная традиция. Но это не правило, не догма", – резюмировал банкир.

На что следует обращать внимание, планируя покупку валюты в августе

Вместе с тем, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

Как рассказала OBOZ.UA руководительница аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, август должен быть "умеренно стабильным". По ее словам, если не произойдет резких геополитических или экономических сдвигов, мы увидим "предсказуемый валютный рынок с незначительными изменениями и вполне контролируемыми трендами".

"Официальный курс доллара, вероятно, будет оставаться в коридоре 41,8-42,4 грн (30 июля он составлял 41,79 грн. – Ред.). Курс евро, по-прежнему, будет зависеть от соотношения с долларом на мировых рынках, где вероятно колебание в пределах 1,1-1,2 доллар/евро, а также от внутренней кухни торгов пары гривня/доллар. Таким образом, евро в Украине может находиться в диапазоне 48,5-50 грн (30 июля он составлял 48,22 грн. – Ред.). Конечно же, этот коридор является условным и вполне возможны дальнейшие курсовые сенсации", – отметила она.

При этом, эксперт подчеркнула: разница между спросом и предложением валюты, по предварительным оценкам, вряд ли будет превышать 10-15%. А Национальный банк и далее будет играть ключевую роль в уравновешивании курсовых колебаний.

"Впрочем, отдельные сегменты валютного рынка могут вести себя по-разному. В частности, гривня относительно евро может претерпеть колебания, поскольку эта пара в значительной степени зависит от глобальной динамики курса", – рассказала Мустафаева.

В целом же, по ее словам, на курс доллара и евро в августе влияет несколько факторов. В частности:

Политика Нацбанка.

"НБУ будет сохранять режим управляемой гибкости, корректируя рынок валютными интервенциями. Основные инструменты, которые использует регулятор, хорошо знакомы: это мониторинг инфляции, изменения в спросе на валюту, ситуация на внешних рынках и уровень международных резервов", – объяснила Мустафаева.

При этом она подчеркнула: если не будет новых внешних шоков, колебания курса покупки/продажи будут оставаться умеренными. А спред (разница между курсами продаж и покупки) между межбанком и наличным сегментом – узким.

Финансовая помощь от партнеров.

Дело в том, что "стабильность госбюджета напрямую зависит от внешней поддержки". Также это косвенно влияет и на валютный рынок – ведь от темпов поступлений зависит объем резервов, а следовательно, и возможности Нацбанка вмешиваться в ситуацию.

Сезонные и экономические факторы.

"Август – это активная фаза жатвы. Продавцы агропродукции будут выводить валюту для закупки топлива и техники, что может краткосрочно увеличить предложение доллара на рынке. Впрочем, приближение отопительного сезона и закупка энергоресурсов фактически уравновесит этот избыток", – объяснила Мустафаева.

Ситуация с экспортом.

По словам эксперта, ключевым риском является сокращение экспорта в Евросоюз. Ведь по новым условиям сотрудничества, объемы вывоза агропродукции могут снизиться до 80% по сравнению с уровнями 2022-2024 годов.

"Поэтому Украине критически важно расширять присутствие на других рынках и наращивать валютную выручку. Уменьшение же доходов от экспорта без соответствующей компенсации через расширение рынков сбыта может оказать дополнительное давление на курс", – резюмировала она.

Как "выгоднее" хранить доллары

Вместе с тем, отметил Лесовой, сейчас наличный и карточный курсы почти тождественны. Поэтому выбор способа покупки валюты, по его словам, зависит от конкретных потребностей. В частности, объяснил банкир, если планируется заграничная поездка или валюта покупается для "классического хранения" дома – тогда предпочтение отдается наличным.

Но безналичная валюта, по его словам, связана прежде всего с удобством и безопасностью.

"Например, приобрести доллары или евро можно в несколько кликов. Кроме того, безналичная валюта – значительно более безопасный способ держать сбережения, ведь безналичные доллары не рвутся, не горят, их нельзя потерять и т.д.", – рассказал он.

Кроме того, отметил банкир, сохраняя валюту "виртуально", нет необходимости волноваться, что ее украдут. Конечно, если клиент придерживается четких и понятных правил безопасности пользования картой – прежде всего никому и никогда не передавать личные данные.

Также, отметил Лесовой, в хранении денег на карте есть и практическая ценность: в условиях "тревожных чемоданчиков" особенно в регионах, которые страдают от ежедневных обстрелов, "лучше все же иметь средства на безопасном носителе, а не на бумаге".

Впрочем, здесь стоит отметить, что речь идет именно об иностранной валюте. Ведь определенную сумму наличной гривни эксперты хранить все же советуют – в частности:

На ежедневные нужды.

Например, покупки, транспорт, мелкие расходы.

Как резерв на случай экстренных ситуаций.

Блэкауты, сбои в банковской системе, отсутствие доступа к банкоматам и тому подобное.

В условиях оккупации/боевых действий.

Можно потерять все: как не наткнуться на поддельные доллары при обмене

В свою очередь, в Нацбанке призывают украинцев быть внимательными во время обмена валюты – прежде всего в покупке. Ведь поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. То есть даже если фальшивку удастся обнаружить и сдать, например, правоохранителям, то деньги, потраченные на покупку такой валюты, никто уже не вернет.

При этом само количество поддельных купюр в последнее время возросло.

По данным регулятора, крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года почти вернулся до уровня 2021 года. Так:

По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 5,1 поддельных банкнот.

В 2021 году этот показатель был выше и составлял около 7,1 поддельных банкнот.

"Любимой" же валютой мошенников стал доллар – его подделывали в 93% случаев. Самой популярной у мошенников стала банкнота в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

Также часто подделывали 50 долларов. На них пришлось 9% от общего количества изъятых фальшивок.

Среди евро чаще всего подделывали купюры номиналом 200, 100 и 50. На них пришлось 35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных банкнот валюты.

Впрочем, отмечается, уменьшить риски получения подделки возможно.

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков или небанковские финансовые учреждения", – подчеркнули в регуляторе.