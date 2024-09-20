В украинских обменниках меняют доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских обменниках существенно подешевел доллар – особенно, в покупке. В полдень 20 сентября они выставили его курс на среднем уровне 41,11/41,75 грн (покупка/продажа), что сразу на 30 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее и 13 коп. в продаже.

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Подешевел наличный доллар и в банках. В полдень 20 сентября они определили его стоимость в средние 41,25/41,75 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,7-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Укрэксимбанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,1 грн.

Продают же они валюту по 41,64-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Укрэксимбанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,69 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

По какому курсу будут менять доллары

В то же время, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (23-29 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. Таким образом, не исключается снижение курса и в покупке, и в продаже.

А вот в обменниках прогнозируется рост курса и в покупке, и в продаже. Так, ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

"Сейчас трудно предсказать все возможные экономические и военные факторы, которые могут повлиять на курсовые показатели. Однако, учитывая события последних недель, мы можем предположить, что общая ситуация по крайней мере еще неделю не изменится", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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