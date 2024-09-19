Украинцам рассказали, по какому курсу будут менять доллары в банках: чего ожидать через несколько дней

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (23-29 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. В то же время, вечером 19 сентября банки покупают доллары в среднем по 41,3 грн, а продают по 41,8 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке.

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А вот в обменниках прогнозируется снижение курса и в покупке, и в продаже, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн;

вечером 5 сентября они определили стоимость валюты в средние 41,15/41,82 грн (покупка/продажа).

В целом же, отмечается, на валютном рынке ожидается "еще одна относительно стабильная неделя". В частности:

курсовые колебания будут малозаметными и несущественными;

сетевые колебания "все же могут периодически возвращаться к отметке в 41 грн".

"Сейчас трудно предсказать все возможные экономические и военные факторы, которые могут повлиять на курсовые показатели. Однако, учитывая события последних недель, мы можем предположить, что общая ситуация по крайней мере еще неделю не изменится", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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