В украинских банках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
В украинских банках заметно вырос наличный курс доллара. В полдень 25 сентября они определили его в средние 41,2/41,65 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. выше в покупке, чем днем ранее.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,8 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,6 грн;
- Райффайзен Банк – 41,62 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,69 грн;
- ТАСкомбанк – 41,55 грн;
- Абанк – 41,7 грн;
- Прокредит Банк – 41,65 грн.
Покупают же они ее по 41-41,32 грн. Так:
- ПриватБанк – 41 грн;
- Райффайзен Банк – 41,32 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- ТАСкомбанк – 41,3 грн;
- Абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,15 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 40,95/41,45 грн. Это:
- на 13 коп. выше в покупке;
- на 1 коп. в продаже.
Что будет происходить на валютном рынке Украины осенью
В то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.
Главной же причиной этого, отметил в разговоре с OBOZ.UA специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, является "желание Нацбанка держать курс".
"Курс доллара к гривне осенью будет стабильным. Он будет на том уровне, на котором находится сейчас, ведь единственный фактор влияния на курс – это желание Нацбанка его держать", – рассказал он.
И ресурсы для этого у регулятора есть. Как пояснил OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, возможность держать курс на текущем уровне НБУ обеспечивает значительный объем золотовалютных резервов (ЗВР), который сейчас оценивается в более чем 40 млрд долларов.
"Фактически мы находимся на максимуме наших ЗВР за всю новейшую экономическую историю Украины. Они сейчас перекрывают около 6 месяцев нашего импорта, что вдвое выше необходимого норматива. Поэтому я бы сказал, что Национальный банк может чувствовать себя относительно безопасно", – отметил он.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается заметный рост официального доллара. Согласно представленному правительством проекту Госбюджета-2026, среднегодовой курс американской валюты составит 45,7 грн/доллар.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!