В Украине запустили первые аукционы по продаже государственных земель: сколько средств это принесло и как принять участие в торгах

Первые онлайн-аукционы по субаренде государственных земель открыли доступ к прозрачному рынку и уже на первом этапе цены выросли в 8 раз, что обеспечит государству дополнительные миллиардные поступления. Новая система позволит всем желающим участвовать в торгах и получать землю по честным условиям.

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Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Эти аукционы символизируют конец многолетних теневых схем, ранее позволявших ограниченному кругу лиц извлекать выгоду от государственных земель, и открывают доступ к субаренде для всех желающих.

Как ранее происходила аренда государственных земель

В течение многих лет государственные сельскохозяйственные земли сдавались в аренду из-за непрозрачных механизмов, что позволяло ограниченному кругу людей использовать землю по заниженным ценам. Схема была довольно проста: из-за знакомства с распорядителями земель (которые могли быть представителями органов власти или других государственных учреждений) удавалось договориться о выгодных условиях аренды.

В результате государство получало лишь минимальные доходы от этой деятельности – всего 1% нормативно-денежной оценки (НГО) земли. При таких условиях частные участники значительно больше зарабатывали, в то время как государство теряло огромные финансовые возможности. "Этот "бизнес" пережил не одну власть, но мы его поломали ", - заявил Гетманцев, подчеркнув, что новая система позволит привлечь больше доходов в государственный бюджет и сделает доступ к субаренде прозрачным.

Как работает "Земельный банк"

Реформа, внедренная через принятие соответствующего законодательства, предусматривает передачу государственных сельскохозяйственных земель от бывших "распорядителей" в Фонд государственного имущества, который на их базе создал "Земельный банк". Нововведение заключается в том, что теперь любой может принять участие в открытых аукционах на платформе Prozorro. Продажи и получить землю в субаренду на честных условиях.

До конца 2024 г. на первых этапах реформы на аукционах будет предложено около 100 тысяч гектаров земель в 20 областях Украины. В целом в "Земельный банк" планируется передать в семь раз больше площадей, что предоставит аграриям беспрецедентные возможности для развития бизнеса.

"Получить землю в субаренду теперь может кто-либо, без ограничений и знакомств. Цена на аукционах стартует с 12% от нормативно-денежной оценки земли, что значительно выше предыдущих расценок", — отметил Гетманцев.

Как проходят аукционы

Аукционы проходят онлайн через систему Prozorro.Продажи, позволяющие любому аграрию принять участие в честных торгах. Процесс прост: участник выбирает лот, регистрируется на платформе, платит необходимые взносы и участвует в торгах. Аренда земель предоставляется на долгосрочной основе: 14 лет для однолетних культур и 25 лет для многолетних насаждений. Это позволяет аграриям планировать бизнес на длительный срок, а государству обеспечивает стабильные поступления в бюджет.

Размер лотов также варьируется от одного гектара до 4000 гектаров, что делает участие в торгах доступным как для малых, так и для крупных аграрных предприятий. "Стартовая цена – это только начало, ведь конкуренция на торгах значительна: в среднем за каждый лот соревнуются около 31 участника ", – отмечает Гетманцев. Он добавляет, что самый популярный лот собрал 51 претендента.

Первые 16 лотов, выставленные на аукцион в Винницкой области, имели общую площадь 1075 га. Результаты этих торгов оказались очень впечатляющими:

среднее количество участников на лот составило 31 , что свидетельствует о высоком интересе к земельным участкам;

, что свидетельствует о высоком интересе к земельным участкам; цена на субаренду в процессе торгов выросла в среднем в 8 раз по сравнению со стартовой;

по сравнению со стартовой; Средняя стоимость субаренды составила 33 тыс. грн за гектар.

Введение реформы "Земельного банка" предполагает значительные финансовые поступления для государства. Ожидается, что на первом этапе, когда в субаренду будет передано 100 тысяч гектаров земель, государство получит около 1 млрд грн. После того, как в "Земельный банк" будет консолидировано 800 тысяч га сельскохозяйственных угодий, годовые поступления могут составить 7-8 млрд грн. Важно отметить, что 90% этих средств поступит в государственный бюджет, а остальные 10% – в местные бюджеты, что будет способствовать развитию регионов. Введение онлайн-аукционов по субаренде государственных земель имеет ряд очевидных преимуществ:

прозрачность: все операции проходят в открытом доступе, что исключает возможность коррупционных схем и договоренностей;

Конкуренция: участие в торгах могут принять все желающие, что гарантирует рост цены до рыночной стоимости.

участие в торгах могут принять все желающие, что гарантирует рост цены до рыночной стоимости. долгосрочная аренда: это позволяет аграриям планировать свой бизнес на многие годы вперед, а государству получать стабильные поступления.

это позволяет аграриям планировать свой бизнес на многие годы вперед, а государству получать стабильные поступления. высокие стартовые цены: начальная ставка на аукционах – 12% от НГО, что уже в 12 раз выше предыдущих схем, когда землю сдавали в аренду из-за договоренностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается ощутимый рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет оно подорожает на 20%.

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