В Украине существенно перепишут цены на землю: как изменится стоимость гектара

В Украине ожидается ощутимій рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, передает Forbes. Он напомнил: за последнее время цены уже значительно увеличились. А потому, ничего сверхъестественного в этом процессе нет.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – сказал Коваль.

При этом он подчеркнул: в настоящее время рынок земли равномерно становится коммерческим. Так:

в 2021 году более 74 тыс. земельных участков на более 178 тыс. га получили нового собственника;

за неполный 2024-й было отчуждено более 194 тыс. участков, площадью около 400 тыс. га.

Где в Украине самая дорогая земля

В целом же, по данным Опендатабот, стоимость гектара земли по областям Украины в сентябре колеблется от средних 17 817 до 105 703 грн. Дороже всего – собственно, 105 703 грн/га – она стоит в Ивано-Франковской области. За ней идут:

Киевская – 71 973 грн;

Тернопольская – 69 814 грн.

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Луганской области – 17 817 грн/га. А кроме того, в:

Николаевской – 30 122 грн;

Сумской – 31 028 грн;

Одесской – 31 395 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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