В Украине возникает дыра в бюджете на оборону: планировали, что военные действия замедлятся со второй половины 2024-го

Расходы госбюджета на оборону за 4 месяца составили 43% годового плана. При равномерном расходовании и учете полной потребности норматив на 4 месяца должен быть 33,3%. Одна из причин ситуации: бюджет принимался на основе макроэкономического прогноза, который предусматривал замедление военных действий со второй половины 2024 года.

"Такое же предположение летом – в начале осени прошлого года закладывалось во все прогнозы и сценарии: квартальные прогнозы НБУ, в программу EFF. Эти предположения, конечно, были пересмотрены к концу 2023 года. И это нормально, потому что война порождает значительную неопределенность. Тот, кто рассказывает , что знает каким будет ход войны через год или даже полгода, мягко говоря, кривит душой", – написал в своем Telegram-канале председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Кроме того, были задержки по оказанию военной помощи со стороны США в начале этого года. Поэтому Минфин был вынужден опрокидывать расходы с конца года, которые должны идти на денежное обеспечение ВСУ, и сдвигать их на начало года, тратя на статьи, в т.ч. предусматривающие закупку боеприпасов, военной техники, оборудования.

Следовательно, по данным Госказначейства, за 4 месяца 2024 года прямые расходы на оборону составили 577,2 млрд грн, что составляет 43,4% от плана в год. При равномерном расходовании и учете полной потребности норматив на 4 месяца должен быть 33,3%.

Часть этого гепа, вероятно, будет закрыта поставками военной техники партнерами, прежде всего США. Впрочем, текущие расходы на содержание войска и государственные программы обеспечения военной техникой, оборудованием, боеприпасами, мы покрываем из внутренних источников.

"Поэтому экспертные прикидки, которые раздаются, что фактический гэп является по меньшей мере вдвое больше текущих оценок 200 млрд грн (5 млрд долл.), недалеки от истины", - пояснил Гетманцев.

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