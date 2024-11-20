В Украине увеличили бюджет на нардепов: сколько будут платить и на что пойдут миллиарды

В Украине в 2025 году смета Верховной Рады увеличится с 2,9 млрд до 3,1 млрд грн. Значительно увеличат зарплаты помощников нардепов. При этом нормы расходов на одного депутата увеличат с 1,6 млн до 2,2 млн грн в год.

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Об этом говорится в опубликованной Смете ВР. В 2025 году на оплату труда и начисления на зарплату потратят 1 млрд 657 млн грн. В прошлом году эта сумма была на 250 млн грн меньше (1 млрд 407 млн). Общий бюджет Управления делами Аппарата Верховной Рады будет составлять 3,1 млрд грн (в 2024-м – 2,9 млрд грн).

Нормы расходов на одного депутата в 2025-м (в месяц)

Стоимость проезда – 7500 грн (сумма не изменилась)

Средства на помощников-консультантов – 132624 грн (было 88418 грн)

Начисление на зарплаты помощников – 29177,8 грн (было 19 452 грн)

Возмещение расходов на содержание помещений – 167 грн (сумма не изменилась)

Компенсация стоимости аренды жилья (в среднем за месяц) – 19825 грн (сумма не изменилась)

В сумме за год – 2,2 млн грн в год (было 1,6 млн грн)

Отметим, что согласно Регламенту ВР нардепам разрешено иметь не более 31 помощника, причем кто из них работает бесплатно, а кто получает зарплату (им также можно работать "по совместительству"), решает сам депутат.

Какие зарплаты получают нардепы

Оклады нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако, кроме самого оклада, депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда – премии за интенсивность. К примеру, спикер Руслан Стефанчук в прошлом году имел оклад в размере 36 336 тыс. грн, однако на самом деле получал в среднем 132,7 тыс. грн.

Так, согласно декларации, Стефанчук получил 949130 грн зарплаты и 644160 грн компенсации расходов. То есть ежемесячно это 99763 грн. Это втрое больше, чем "голый" оклад.

Какие оклады установлены:

Председатель Верховной Рады – 36 336 грн;

первый заместитель – 34 822 грн;

заместитель – 33 308 грн;

председатель комитета – 31794 грн;

член комитета – 30280 грн;

Каждый нардеп, у которого нет жилья в столице (или жилье оформлено не на него), имеет право на компенсацию стоимости аренды. В год платят 237,9 тыс. грн. Это примерно 19,8 тыс. грн в месяц. 7,5 тыс. грн в месяц можно получить за компенсацию расходов по исполнению депутатских обязанностей.

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