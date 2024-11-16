В Украине взлетела зарплата в одной из сфер: кто получает почти на 7 тыс. грн больше

В Украине с третьего квартала 2023 года средняя зарплата в сетях АЗС (розничная торговля горючим) выросла на 41% до 22,9 тыс. грн. Таким образом, средняя зарплата в этой отрасли выросла почти на 7 тыс. грн на сентябрь 2024-го.

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Об этом глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев написал в своем Telegram-канале. "Эксперты неоднократно и обоснованно обращали внимание на низкий уровень легальных зарплат. Органами ГНС проводится работа с хозяйствующими субъектами, которые осуществляют торговлю горючим по повышению уровня заработной платы, которая начисляется наемным работникам", - пояснил Гетманцев.

В Украине средняя зарплата в ноябре составила 22 тыс. грн. в месяц. В сентябре в среднем украинцам платили 21,5 тыс. грн, говорится в статистике work.ua.

Больше зарплаты выросли в следующих сферах:

Руководитель отдела контента – +155%

Ортодонт – +120%

Керамист – +96%

Оператор аттракционов – +74%

Unity 3D программист – +67%

За год, с ноября 2023 года, средняя зарплата выросла с 18 тыс. до 22 тыс. грн (на 22%). Наиболее популярная вакансия – продавец-консультант. За год зарплата увеличилась на 23% до 18,5 тыс. грн для продавцов.

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