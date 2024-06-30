По случаю Международного дня парламентаризма.

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Сегодня есть формальный повод поразмыслить над состоянием украинского парламентаризма и КАЧЕСТВОМ среднестатистического депутата.

Итак, начнем с общей оценки нынешнего состава Верховной Рады воюющей Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Не буде великим перебільшенням, якщо скажемо, що сьогоднішня ВРУ зібрала під ОДНИМ куполом вади, недоліки і проблеми депутатів УСІХ попередніх скликань. За рівнем політичного цинізму та прагматизму, ймовірно, нинішне скликання, а особливо фактична більшість із "Слуги народу", депутатів забороненої ОПЗЖ та бізнесменів і слуг олігархів із "Довіри" та "За майбутнє" переважає навіть колишню більшість із Партї регіонів та комуністів.

Найсумніше, що багато народних депутатів із так званого нового покоління, які мусили б бути взірцем фаховості, принциповості та моральності, натомість стали предметом для глузувань, сатири та народної ненависті. І виглядає так, що ідея режисерів фільму "Слуга народу" про "розстріл ВР" сьогодні більш реальна до втілення, аніж 5 років тому.

Щоб ж можна зробити ВЖЕ сьогодні, щоб забезпечити бодай цивілізоване ДОЖИВАННЯ нинішнього складу Верховної Ради?

1. Приведення діяльності ВР до стандартів правового режиму ВОЄННОГО СТАНУ:

– припинення фінансування парламентських політичних партій із бюджету (840 мільйонів передбачено лише в 2024 році);

– радикальне скорочення видатків на утримання ВР: переведення діяльності помічників на громадські засади та скасування фінансування депутатів за таке звану депутатську діяльність, відрядження, проживання тощо;

2. Створення дієвих інститутів парламентаризму:

– повернення в Регламент ВР глави про парламентську більшість та опозицію, які досі знаходяться та діють ПОЗА ЗАКОНОМ;

3. Ухвалення НАГАЛЬНИХ законів ВОЄННОГО часу:

– підтримка Урядового законопроєкту про позбавлення мандатів біля 4 000 депутатів місцевих рад від заборонених партій та бодай звільнення із комітетівських посад депутатів ВРУ від заборонених партій;

– підтримка у другому читанні законопроекту про заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних із РФ;

– унормування відповідальності за прояви УКРАЇНОФОБІЇ;

– прийняття нової редакції ВОЄННОГО БЮДЖЕТУ-2024 із пріоритетністю фінансування ЗСУ і соціальних видатків, оптимізацією видатків на утримання державної, місцевої та судової влад та введення МОРАТОРІЮ на бюджетне фінансування "розважальних та корупціогенних" проектів;

Ці пропозиції не означають повну ВІДМОВУ від ВИБОРІВ. Навпаки нині ВРУ, ЦВК та експертне середовище повинні активно працювали над адаптацією Виборчого кодексу до умов можливого застосування в часи правого режиму воєнного стану.

Отож у сьогоднішній міжнародний день парламентаризму мусимо нагадати , що творення професійного і патріотичного ПАРЛАМЕНТУ та обрання правдивих НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ залишається одним із пріоритетних завдань Української Держави та її народу.

П.С. Фото приходу ПОЧЕКУНА взяти із періоду "креативної діяльності" попереднього складу ВР.