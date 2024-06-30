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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | Дождемся ли мы украинского парламента и правдивых народных депутатов?

Верховная рада Украины

По случаю Международного дня парламентаризма.

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Сегодня есть формальный повод поразмыслить над состоянием украинского парламентаризма и КАЧЕСТВОМ среднестатистического депутата.

Итак, начнем с общей оценки нынешнего состава Верховной Рады воюющей Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Не буде великим перебільшенням, якщо скажемо, що сьогоднішня ВРУ зібрала під ОДНИМ куполом вади, недоліки і проблеми депутатів УСІХ попередніх скликань. За рівнем політичного цинізму та прагматизму, ймовірно, нинішне скликання, а особливо фактична більшість із "Слуги народу", депутатів забороненої ОПЗЖ та бізнесменів і слуг олігархів із "Довіри" та "За майбутнє" переважає навіть колишню більшість із Партї регіонів та комуністів.

Найсумніше, що багато народних депутатів із так званого нового покоління, які мусили б бути взірцем фаховості, принциповості та моральності, натомість стали предметом для глузувань, сатири та народної ненависті. І виглядає так, що ідея режисерів фільму "Слуга народу" про "розстріл ВР" сьогодні більш реальна до втілення, аніж 5 років тому.

Щоб ж можна зробити ВЖЕ сьогодні, щоб забезпечити бодай цивілізоване ДОЖИВАННЯ нинішнього складу Верховної Ради?

1. Приведення діяльності ВР до стандартів правового режиму ВОЄННОГО СТАНУ:

– припинення фінансування парламентських політичних партій із бюджету (840 мільйонів передбачено лише в 2024 році);

– радикальне скорочення видатків на утримання ВР: переведення діяльності помічників на громадські засади та скасування фінансування депутатів за таке звану депутатську діяльність, відрядження, проживання тощо;

2. Створення дієвих інститутів парламентаризму:

– повернення в Регламент ВР глави про парламентську більшість та опозицію, які досі знаходяться та діють ПОЗА ЗАКОНОМ;

3. Ухвалення НАГАЛЬНИХ законів ВОЄННОГО часу:

– підтримка Урядового законопроєкту про позбавлення мандатів біля 4 000 депутатів місцевих рад від заборонених партій та бодай звільнення із комітетівських посад депутатів ВРУ від заборонених партій;

– підтримка у другому читанні законопроекту про заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних із РФ;

– унормування відповідальності за прояви УКРАЇНОФОБІЇ;

– прийняття нової редакції ВОЄННОГО БЮДЖЕТУ-2024 із пріоритетністю фінансування ЗСУ і соціальних видатків, оптимізацією видатків на утримання державної, місцевої та судової влад та введення МОРАТОРІЮ на бюджетне фінансування "розважальних та корупціогенних" проектів;

Ці пропозиції не означають повну ВІДМОВУ від ВИБОРІВ. Навпаки нині ВРУ, ЦВК та експертне середовище повинні активно працювали над адаптацією Виборчого кодексу до умов можливого застосування в часи правого режиму воєнного стану.

Отож у сьогоднішній міжнародний день парламентаризму мусимо нагадати , що творення професійного і патріотичного ПАРЛАМЕНТУ та обрання правдивих НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ залишається одним із пріоритетних завдань Української Держави та її народу.

П.С. Фото приходу ПОЧЕКУНА взяти із періоду "креативної діяльності" попереднього складу ВР.

Дождемся ли мы украинского парламента и правдивых народных депутатов?
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