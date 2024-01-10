В Украине упростили ввоз критически важной техники для ВСУ: Зеленский подписал законы

В Украине освобождают от налога на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на ввоз в страну радиолокационных приборов, техники для РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и пластин для бронежилетов. Такие устройства и товары крайне необходимы ВСУ.

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Соответствующие законопроекты № 10341 и № 10342 10 января подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют карточки документов на сайте Верховной Рады.

Эти законопроекты приняли депутаты Верховной Рады (ВР) сразу и в первом, и во втором чтении еще 20 декабря 2023 года. Во время обоих голосований голоса за отдали по 323 нардепа, сообщал первый замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Автором обоих законопроектов является председатель указанного комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "ВР поддержала мои законопроекты 10341 и 10342 об освобождении от налогообложения радиолокационных приборов и платин для бронежилетов. Эти изменения крайне необходимы для нашей победы", – комментировал Гетманцев.

Это уже не первый раз, когда необходимые армии товары освобождают от налогов на их импорт. В частности, от НДС и пошлины на ввоз освобождены:

антидроновые ружья, тепловизионные монокуляры, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, бинокуляры с функцией дальномера;

комплектующие и материалы для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

беспилотники, тепловизоры и рации;

порох, взрывчатые вещества, специальная химия для производства боеприпасов и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, также ранее была поднята доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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