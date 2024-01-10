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В Украине упростили ввоз критически важной техники для ВСУ: Зеленский подписал законы

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
1 минута
12,8 т.
Налоги на ввоз РЭБ отменяют

В Украине освобождают от налога на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на ввоз в страну радиолокационных приборов, техники для РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и пластин для бронежилетов. Такие устройства и товары крайне необходимы ВСУ.

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Соответствующие законопроекты № 10341 и № 10342 10 января подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют карточки документов на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал законы об упрощении ввоза средств РЭБ

Эти законопроекты приняли депутаты Верховной Рады (ВР) сразу и в первом, и во втором чтении еще 20 декабря 2023 года. Во время обоих голосований голоса за отдали по 323 нардепа, сообщал первый замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Автором обоих законопроектов является председатель указанного комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "ВР поддержала мои законопроекты 10341 и 10342 об освобождении от налогообложения радиолокационных приборов и платин для бронежилетов. Эти изменения крайне необходимы для нашей победы", – комментировал Гетманцев.

Это уже не первый раз, когда необходимые армии товары освобождают от налогов на их импорт. В частности, от НДС и пошлины на ввоз освобождены:

  • антидроновые ружья, тепловизионные монокуляры, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, бинокуляры с функцией дальномера;
  • комплектующие и материалы для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
  • беспилотники, тепловизоры и рации;
  • порох, взрывчатые вещества, специальная химия для производства боеприпасов и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, также ранее была поднята доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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