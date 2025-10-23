Нацбанк ухудшил ключевой прогноз по экономике Украины: чего ожидать

В Украине обновили прогноз по росту экономики – в 2025 году ВВП (внутренне-валовой продукт) ожидают на уровне всего 1,9%. В Нацбанке объясняют, что дальнейшее восстановление станет возможным благодаря восстановлению, инвестициям и постепенной стабилизации энергосистемы.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга. По обновленным оценкам, рост реального ВВП в 2025 году составит 1,9%, что ниже предыдущих ожиданий.

Как пояснил Пышный, темпы роста будут оставаться умеренными из-за сложной ситуации с безопасностью, энергетических вызовов и постепенного восстановления производства. В то же время в среднесрочной перспективе прогнозируется ускорение экономического развития.

В частности, Нацбанк ожидает, что в 2026 году реальный ВВП вырастет на 2%, а в 2027 году – на 2,8%. Среди ключевых факторов, которые будут способствовать этому – оживление инвестиционной активности, расширение программ восстановления, развитие оборонно-промышленного комплекса и увеличение урожаев в агросекторе.

Положительно на экономическую динамику повлияет и дальнейшее продвижение Украины на пути евроинтеграции, что создаст новые возможности для бизнеса, экспорта и инфраструктурных проектов. В то же время Нацбанк ожидает постепенного стабилизации энергосистемы, что позволит предприятиям работать без критических сбоев.

Также это поможет развороту миграционных тенденций – то есть возвращение части украинцев, которые выехали за границу во время войны. Несмотря на осторожный оптимизм, в НБУ отмечают, что дальнейшие перспективы развития экономики в значительной степени будут зависеть от темпов восстановления инфраструктуры, масштабов внешней помощи и ситуации с безопасностью на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается существенный рост официального курса доллара. В частности, по мнению представителей бизнеса, по итогам III квартала 2026 года (июль-сентябрь) курс составит 44,11 грн/доллар. В то же время на 23 октября 2025 года регулятор обновил его до 41,76 грн/доллар, что на 2 коп. выше текущего.

