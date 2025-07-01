Зарплаты украинцев должны проиндексировать в июле: как вырастут

В Украине в июле у работников появляется право перерасчета заработной платы. Как говорится в разъяснении Минсоцполитики, в этом году индексировать зарплату в этом году нужно впервые по коэффициенту 4,4%.

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Об этом говорится в публикации Дебет-Кредит. Нормы Госбюджета-2025, которые обнулили индексацию за предыдущие годы, прописаны таким образом, что непонятно, какой месяц является базовым – декабрь 2024-го или январь 2025-го.

Минсоцполитики в письме от 10.12.2024 №105/0/214-24 заявило, что базовым месяцем для исчисления индексации в 2025 году является январь 2025 года.

Для тех, кому оклады в 2025 году не поднимали, хоть с базовым декабрем или январем – в апреле индексации еще не было. Потому что с какого месяца не начни, для начала начисления индексации нужно, чтобы значение индекса потребительских цен (инфляции) превысило 103%.

Разъяснение Минсоцполитики не является нормативным документом, а мнение специалистов госорганов может измениться, и работодателям при проверках придется доказывать свою правоту.

За излишне начисленную индексацию не оштрафуют. Поэтому очень осторожные работодатели могли решить, что базовый месяц декабрь 2024 года – более безопасный вариант и что стоит начислять индексацию в мае и июне 2025 года в размере 3,5% в пределах прожиточного минимума.

В целом в июле индексацию зарплаты работникам, которым в 2025 году не увеличивали оклады, придется начислить обеим вышеупомянутым категориям работодателей. Однако процент индексации у них будет разным – 3,5% или 4,4% соответственно.

"По нарастающему итогу февраля, марта, апреля и мая, в июне упомянутый индекс составляет 104,4 %, то есть порог индексации уже превышен. Поэтому с июля 2025 года возвращается право на индексацию заработной платы работников", – говорится в сообщении Гоструда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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