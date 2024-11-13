Украинцев готовят к импортозамещению продуктов: что может исчезнуть с полок первым

Государство начнет меньше закупать импортные продукты питания и переориентируются на отечественное продовольствие – сначала это затронет рыбу, в частности хек и пангасиус. С этой целью Министерство аграрной политики уже разрабатывает соответствующие дорожные карты.

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Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль. Он отметил, что в структуре госзакупок большую часть составляют импортные пищевые продукты.

Министр выделил рыбу, которая преимущественно поставляется государственным структурам из-за рубежа – в прошлом году таких товаров (в частности хека, пангасиуса и других видов рыб) закупили почти 40 миллиардов гривен. Коваль отмечает, что в рационе закупающих продовольствие за государственные средства должна быть украинская рыба.

"Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. К примеру, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром. У нас уже есть подтверждение главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным", – пояснил Виталий Коваль.

Такие действия положительно повлияют на платежный баланс страны, создадут дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и подтолкнут отрасль к развитию. "Патриотизм должен проявляться во всех областях. Экономический – не исключение. Украинцы должны поддерживать украинское", – отметил глава Минагрополитики и напомнил о программе "Покупай украинское", по которой, оплачивая в магазинах отечественные товары, украинцы будут получать кэшбек на карту.

Ранее стало известно, что Украина не только завозит, но активно вывозит товары. В частности, в октябре 2024 года сумма экспорта впервые за год достигла $3,8 млрд. Больше экспортировали подсолнечное масло, кукурузу и пшеницу.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за неблагоприятных погодных условий и высокого спроса в пищевой промышленности отечественных яблок в супермаркетах может быть значительно меньше, чем обычно. Это влияет и на цену этого продукта – стоимость фруктов может возрасти до 30–35 грн/кг.

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