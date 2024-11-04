Экспорт продуктов из Украины вышел на рекорд: чем кормим мир через "морской коридор"

В октябре 2024 года Украина экспортировала товаров на рекордные $3,8 млрд, что является самым высоким показателем года. Больше экспортировали подсолнечное масло, кукурузу и пшеницу.

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Об этом пишет Правительственный портал, ссылаясь на сообщения первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко. Это на 18,7% больше по сравнению с сентябрем и является самым высоким показателем за весь год.

С начала года общий экспорт товаров составил около $34,6 млрд, что превышает темпы прошлого года. Этот рост повлиял на активное использование морского коридора для транспортировки товаров, что стало возможным благодаря усилиям Вооруженных сил Украины.

Юлия Свириденко заявила, что существенный рост октябрьского экспорта стал возможным, прежде всего, благодаря увеличению объемов поставок агропродукции. Экспорт агропродукции вырос в стоимости на 32,3%, а в физических объемах – на 33,8%. Общий физический объем экспорта достиг уровня 10,9 млн. тонн, что на 26,2% больше по сравнению с сентябрем. Юлия Свириденко отметила, что благодаря обеспечению безопасности морского коридора, экспорт морским транспортом вырос на 28,2% в денежном выражении и на 37,1% в физических объемах.

Свириденко также отметила, что Украина продолжает постепенно приближаться к прошлогодним показателям, когда объем экспорта составил $36,2 млрд. Она подчеркнула, что в этом году Украина может превзойти прошлогодние показатели как в денежном эквиваленте, так и в физических объемах, которые на сегодняшний день уже составляют более 110 млн. тонн против 100 млн. тонн в 2023 году. Заместитель министра экономики Украины и торговый представитель Украины Тарас Качка предоставил подробную информацию о ключевых товарах, которые имели наибольшую экспортную стоимость в октябре 2024 года:

масло (подсолнечное, сафлоровое или хлопковое): экспорт составил $447,2 млн, или 481,3 тыс. тонн;

экспорт составил $447,2 млн, или 481,3 тыс. тонн; кукуруза: на сумму $363,6 млн, объем поставок - 1,9 млн тонн;

пшеница: на сумму $318,2 млн, объем - 1,6 млн тонн;

на сумму $318,2 млн, объем - 1,6 млн тонн; соевые бобы: на сумму $260 млн, объем - 675 тыс. тонн;

на сумму $260 млн, объем - 675 тыс. тонн; семена рапса: на сумму $239,2 млн, объем - 476,3 тыс. тонн;

на сумму $239,2 млн, объем - 476,3 тыс. тонн; железная руда и концентраты: экспорт составил $166,8 млн, объем – 2,5 млн тонн.

Главными партнерами Украины по объему импорта товаров остаются страны Европейского союза. В октябре в ЕС было экспортировано продукции на $2,38 млрд, что на 15,8% больше, чем в сентябре. Среди основных стран-импортеров выделяются Польша, Германия, Испания, Италия и Турция.

По словам Качки, Европейский Союз является ключевым торговым партнером Украины и украинское правительство делает все возможное, чтобы создать благоприятные условия для доступа украинских товаров на европейские рынки. В частности, Украина работает над интеграцией украинских производителей в европейские цепочки добавленной стоимости, что способствует росту конкурентоспособности украинских товаров.

Благодаря текущей динамике экспорта, Украина имеет потенциал завершить год с еще лучшими показателями, чем в 2023 году. Экспорт агропродукции и металлургической продукции продолжает расти, а улучшение логистики и обеспечения безопасности морских коридоров позволяет значительно увеличить объемы экспорта даже в условиях военных действий.

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